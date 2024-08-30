YÖK'ten öğrencilere kritik uyarı: Sahte burs mesajlarına karşı dikkatli olunmalı

TÜRGEV, yeni öğretim dönemi için TÜRGEV yurt başvurusu sürecini başlattı. TÜRGEV yurt başvurusu nasıl yapılır diye merak eden öğrenciler, vakfın resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir ve başvuru işlemlerini kolayca tamamlayabilirler. TÜRGEV yurtları, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çeşitli imkanlar sunmaktadır. Başvuruların nasıl yapılacağı ve TÜRGEV yurt ücretleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, TÜRGEV'in web sitesini ziyaret edebilirler. Peki TÜRGEV yurt ücretleri ne kadar, yurtlar nerede var?