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YÖK'ten öğrencilere kritik uyarı: Sahte burs mesajlarına karşı dikkatli olunmalı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerini sosyal medya ve SMS yoluyla gönderilen sahte burs mesajlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

15:58 - 30/08/2024 Cuma
Diğer
Arşiv
Arşiv
YÖK
'ten yapılan açıklamada, son günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıkları ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtildi.

Bahse konu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiğine yönelik şikayetlerin olduğu belirtilen açıklamada,
"Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir."
ifadesine yer verildi.

"Kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan veriliyor"


Açıklamada, söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı. YÖK Destek Burslarına ilişkin duyurular konusunda kurulun resmi internet sayfası
"https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yok-bursu-ve-destekleri"
takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu'na hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulanarak bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi.


Ayrıca öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.





#YÖK
#Burs
#üniversite
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