Yolcu otobüsünde dehşet anları: Alevlerin arasında mahsur kaldılar​

Konya’dan Antalya’ya seyir halinde olan 67 LU 550 plakalı otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı. Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.
Çevredekiler camları kırdı
Otobüsten dumanlar yükseldiğine gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler.
Bir yolcu hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"Çocukları çığlık çığlık çığlığa bağırıyordu"
- Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, İncekum’a kadar her şeyin normal olduğunu belirterek "Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışarıdaki vatandaşların yardımı içerideki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi.
Dağ başında olsak ölmüştükOlayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük alev olmasa bile duman bize yeterdi. Bir dakika kaldım içeride ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı biz şu anda ölmüş olabilirdik otobüste çocuklar vardı hepsi çığlık çığlığaydı" dedi.