Yolcu otobüsünde dehşet anları: Alevlerin arasında mahsur kaldılar​



Konya’dan Antalya’ya seyir halinde olan 67 LU 550 plakalı otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı. Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.

İHA Otobüs alev alev yandı.

Çevredekiler camları kırdı

Otobüsten dumanlar yükseldiğine gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler.

Bir yolcu hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İHA Dumandan etkilenen yolcunun sağlık durumu iyi.

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