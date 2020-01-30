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ANTALYA

Yolcu otobüsünde dehşet anları: Alevlerin arasında mahsur kaldılar​

Yolcu otobüsünde dehşet anları: Alevlerin arasında mahsur kaldılar

Antalya’nın Alanya ilçesi yakınlarında seyir halindeki otobüsün çay ünitesinde çıkan yangında yolcular korku dolu anlar yaşadı. Duman sebebiyle nefes almakta zorlanan yolcular, otobüsün kapıları da kilitlenince paniğe kapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcular, çevredeki vatandaşlar tarafından camlar kırılarak dışarı çıkartılırken, dumandan etkilenen bir yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle, alevler kısa sürede söndürüldü.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle, alevler kısa sürede söndürüldü.


Konya’dan Antalya’ya seyir halinde olan 67 LU 550 plakalı otobüs, Alanya ilçesi okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı. Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın, kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride adeta can pazarı yaşandı.

İHA
Otobüs alev alev yandı.

Çevredekiler camları kırdı

Otobüsten dumanlar yükseldiğine gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerideki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler.
Bir yolcu hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Seyir halindeki otobüste yangın çıktı: Kadıköy'de belediye otobüsü alev alev yandı
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Seyir halindeki otobüste yangın çıktı: Kadıköy'de belediye otobüsü alev alev yandı

İHA
Dumandan etkilenen yolcunun sağlık durumu iyi.

Otobüslere yangın söndürme sistemi zorunluluğu getirildi
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Otobüslere yangın söndürme sistemi zorunluluğu getirildi

"Çocukları çığlık çığlık çığlığa bağırıyordu"

  • Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, İncekum’a kadar her şeyin normal olduğunu belirterek "Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık kapılar kilitlendi. Dışarıdaki vatandaşların yardımı içerideki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi.
    Dağ başında olsak ölmüştükOlayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük alev olmasa bile duman bize yeterdi. Bir dakika kaldım içeride ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı biz şu anda ölmüş olabilirdik otobüste çocuklar vardı hepsi çığlık çığlığaydı" dedi.
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