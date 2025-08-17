Yozgat'ta evine doğru ilerleyen ot yangınını söndürmeye çalışan kadın yaralandı

Yozgat'ın Çandır ilçesinde evine yaklaşan ot yangınını söndürmeye çalışan Gülsüm S. (43) yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Adalar mevkisi yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen yangının müstakil evine doğru ilerlediğini gören Gülsüm S. (43) söndürmeye çalıştığı ateşin kollarını yakması sonucu yaralandı.
Yaralı kadın 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çandır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çandır Belediyesi itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 500 dekar arazi zarar gördü.