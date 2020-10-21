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Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar drone'dan kaçamadı: Suçüstü yakalandılar

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, birinci derece sit alanında kaçak kazı yaptıkları dronla tespit edilen 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Yozgat'ta kaçak kazı yapanlara drone'a yakalandı.
Yozgat'ta kaçak kazı yapanlara drone'a yakalandı.

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgeyi dronla tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T.'yi suçüstü yakalandı.

Gözaltına alındılar

Olay yerinde yapılan aramada ise bir karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaçak kazı yapan kişiler suçüstü yakalandı
OYNAT 01:22
Kaçak kazı yapan kişiler suçüstü yakalandı
Kahramanmaraş'ta izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Çağlayancerit İlçesi Kale Mahallesi Kalekatı Tepesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kaçak kazı yapan şüphelileri uzaktan takibe alan jandarma ekipleri, İ.F ( 33), T.C (30), C.C (34) ile H.G'yi (24) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak kazıda kullandıkları ekipmanlara el konuldu.


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