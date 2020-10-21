Yozgat'ta kaçak kazı yapanlar drone'dan kaçamadı: Suçüstü yakalandılar

Yozgat Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekerek'te birinci derece sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bölgeyi dronla tarayan ekipler, 5 kişinin kaçak kazı yaptığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ö.Ö., M.Ö., M.A., K.Y. ve F.T.'yi suçüstü yakalandı.
Gözaltına alındılar
Olay yerinde yapılan aramada ise bir karot delme cihazı, 10 delme cihazı aparatı, 2 kazma, 3 kürek ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.