Gündem YPGyi destekleyen ABD Gaziantepteki terör saldırısını kınadı
POLİTİKA

YPG'yi destekleyen ABD Gaziantep’teki terör saldırısını kınadı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye tırlar dolusu silah gönderip destek veren Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Gaziantep’te gerçekleştirilen kanlı terör saldırısını sosyal medya hesabı üzerinden kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
YPGyi destekleyen ABD Gaziantep’teki terör saldırısını kınadı
ABD Ankara Büyükelçiliği

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya kınama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada, “ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı
GÜNDEM
Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

İletişim Başkanı Altun'dan Karkamış açıklaması: Hesap soracağız
GÜNDEM
İletişim Başkanı Altun'dan Karkamış açıklaması: Hesap soracağız
Yatağının altından bakın ne çıktı

Yatağının altından bakın ne çıktı
Goller peş peşe geldi

Goller peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran karşı karşıya geliyor.
YPG/PKKdan Karkamışa roket saldırısı

Bakan Soylu acı haberi duyurdu: Üç kişi hayatını kaybetti.

​İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karkamış açıklaması.

İstanbul'da ele geçirildi

İstanbul'da ele geçirildi

​Yüzlerce post ve dondurulmuş hayvan bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.