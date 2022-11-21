YPG'yi destekleyen ABD Gaziantep’teki terör saldırısını kınadı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıya kınama

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda saldırıyı kınadı.

Yapılan açıklamada, “ABD’nin Türkiye’deki diplomatik temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. REKLAM November 21, 2022

GÜNDEM Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı