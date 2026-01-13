YPG'yi kışkırtanlar soykırımcı odaklar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK’nın gündemine dair Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Toplantıda sanal bahisle mücadelenin ana gündem maddelerinden biri olduğunu ifade eden Çelik, “Sanal bahis ülkemize dönük bir operasyon olarak kullanılıyor. İllegal tarafı bunun mafya yapılanmalarıyla bağlantısı. Kara para tüm boyutlarıyla ele alınarak bunun ülkemize toplumumuza vatandaşlarımıza zararını engelleyecek şekilde eylem planını ortaya koymaya çalışacağız” dedi.

İRAN’DA KAOS İSTEMİYORUZ

İran’daki gelişmelere değinen Çelik, “Biz komşumuz İran’da bir kaosun çıkmasını asla arzu etmeyiz. Burada İran toplumunda ve devlet hayatında bazı sorunlar olduğunu yok saymıyoruz. Ama sorunların çözülmesi İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan’ın ifade ettiği gibi İran toplumunun kendi öz dinamikleriyle gerçekleşmeli. İran devletinin kendi milli iradesiyle gerçekleşmelidir. İsrail bölgeyi ateşe atıyor. Netanyahu’nun her adımı savaşı tetikliyor. Dışarıdan yapılan müdahalelerin daha kötü sonuçlar doğuracağını özellikle de İsrail’in kışkırtmasıyla ortaya çıkacak birtakım müdahalelerin daha büyük krizlere yol açacağını görüyoruz” diye konuştu.

SDG SİVİL ALANLARA SALDIRDI

Suriye’de gelişmelere de değinen Çelik, “Burada dikkat çektiğimiz durum haklı çıkmıştır. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı’na uyması gerektiğini ifade etmiştik. Şimdi sivil yerleşim alanlarına saldırdılar, konutlara saldırdılar ve pek çok kamu kurumuna saldırarak sıkıntılı bir tablo ortaya çıkardılar. Suriye hükümeti tavrını ortaya koydu. Bundan sonrasının istikrarla sonuçlanması gerektiği en önemli temennimizdir” ifadelerini kullandı.

MUTABAKATA UYARLARSA SORUN KALMAZ

“Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, Suriye’nin egemenliğinin korunması bizim açımızdan hassas konulardır” vurgusu yapan Çelik, şöyle devam etti: “10 Mart Mutabakatı’na uymaları halinde hiçbir sorun kalmayacaktır. 10 aydır SDG’nin çeşitli müzakere alanlarından kaçtığını, sürece karşı tutum sergilediğini görüyoruz. SDG soykırımcı siyaset odakları tarafından cesaretlendirilmektedir.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ GÖRÜLDÜ

“Suriye’nin bütünlüğü önemlidir, iç barışı önemlidir, egemenliği önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Kürt kardeşlerimiz Suriye’nin ayrılmaz ve eşit bir parçasıdır. Terör gündemden kalkacak. 10 Mart Mutabakatı ile ilgili adımlar atılacak. Tek bir Suriye olarak tek bir devlet ilkesi içinde yoluna devam edecek. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha gösterdi.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü. Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
















