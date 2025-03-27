YTB Başkanı Eren'den ABD’deki Türk öğrenci Rümeysa'nın gözaltına alınmasına tepki: Süreci adım adım takip etmeyi sürdüreceğiz

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Rümeysa Öztürk önceki akşam iftara gitmek için evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınarak telefonuna el konuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzü maskeli 6 kişinin Öztürk’ün etrafını sardığı ve ardından ise Öztürk’ün kelepçelendiği görüldü. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rümeysa Öztürk'ün hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

“ABD'de doktora eğitimi gören vatandaşımız Rümeysa Öztürk, yalnızca İsrail’in uyguladığı şiddeti eleştiren bir yazı yayımladığı gerekçesiyle Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından terörist muamelesi görerek hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Massachusetts Bölge Mahkemesinin, Rümeysa kardeşimizin şehir dışına çıkarılamayacağına dair verdiği açık karara rağmen, hukuksuz ve yetkisiz olarak başka bir eyalete sevk edilmiştir. Kendisi ne avukatıyla ne de başka bir kişiyle görüştürülüyor. Öztürk ailesi ile irtibatta olmaya ve hukuka aykırı olan bu sürecin lehlerine sonuçlanması için kendilerine her türlü destek vermeye devam edeceğiz. Başta Washington Büyükelçiliğimiz ve YTB olmak üzere, vatandaşımızın yaşadığı süreci adım adım takip etmeyi sürdüreceğiz.”