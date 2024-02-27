Yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince; ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan hakkında yakalama emri bulunan

FETÖ Terör Örgütü mensubu İhraç Uzman Çavuş O.K.'nın Osmaneli ilçesinde bir adreste saklandığına

dair istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine Bilecik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda O.K yakalandı. Yurtdışına çıkma hazırlıkları içerisinde olan O.K'nin üzerinde 12.600 Euro ele geçirildi.