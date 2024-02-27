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Yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ'cü kıskıvrak yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ mensubu yakalandı. Yurtdışına çıkma hazırlıkları içerisinde olan O.K'nin üzerinde 12.600 Euro ele geçirildi. O.K. hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ‘Müebbet Hapis' cezasının Yargıtay'da onanma aşamasında olduğu anlaşılarak, O.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

11:05 - 27/02/2024 Salı
IHA
Bilecik'te FETÖ operasyonu
Bilecik'te FETÖ operasyonu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ mensubu yakalandı.


Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince; ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan hakkında yakalama emri bulunan
FETÖ Terör Örgütü mensubu İhraç Uzman Çavuş O.K.'nın Osmaneli ilçesinde bir adreste saklandığına
dair istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine Bilecik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan operasyonda O.K yakalandı. Yurtdışına çıkma hazırlıkları içerisinde olan O.K'nin üzerinde 12.600 Euro ele geçirildi.
O.K. hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen ‘Müebbet Hapis' cezasının Yargıtay'da onanma aşamasında olduğu anlaşılarak, O.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


#FETÖ
#Bilecik
#operasyon
33 dakika önce
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