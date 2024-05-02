Yüzsüzlüğün bu kadarı: DEM Parti kaçak kullandıkları için elektriği kesilenleri protestoya çağırdı

Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi. Nisan ayında tarlalara gömülerek gizlenen 351 kayıt dışı trafonun 100 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu bildirildi. Kaçak kullanıcıların normalden 9-10 kat fazla enerji tükettiği, bunun da tedarik sürekliliğini sekteye uğrattığı vurgulanan açıklamada, sadece nisan ayı içinde yapılan denetimlerde tespit edilen kaçak trafoların sulama sezonunda çalışsa bile ekonomiye zararının yılda 200 milyon liradan fazla olduğuna işaret edildi.