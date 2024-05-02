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Yüzsüzlüğün bu kadarı: DEM Parti kaçak kullandıkları için elektriği kesilenleri protestoya çağırdı

Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edilmesinin ardından ekipler harekete geçmiş bölgede kesinti sağlanmıştı. Yapılan tespitlerin ardından 100 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu bildirilen trafoların sadece sulama sezonunda çalışsa bile ekonomiye zararının yılda 200 milyon liradan fazla olduğuna işaret edilmişti. Yaşanan olayla ilgili DEM Parti tarafından skandal bir çağrı geldi. DEM Parti, kaçak elektrik kullandıkları için elektriği kesilenleri protestoya çağırdı.

12:56 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:03 - 2/05/2024 Perşembe
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DEM Parti'den kaçak elektrik yaptırımı için skandal çağrı!
DEM Parti'den kaçak elektrik yaptırımı için skandal çağrı!

DEM Parti, kaçak elektrik kullandıkları için elektriği kesilenleri protestoya çağırdı. Jandarma ekipleri ile yapılan denetimlerde 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek tam 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edilmişti.

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa’nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde jandarma destekli drone ile yapılan kontrollerde 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edilmişti.


Tespit edilen kaçak trafoların sadece sulama sezonunda ekonomiye zararının yılda 200 milyon TL’den fazla olduğu belirtildi.

DEM Parti'den skandal çağrı!

DEM Parti, kaçak elektrik kullandıkları için elektriği kesilenleri protestoya çağırdı.

Elektriği kaçak kullananların ödemesi gereken tutarı, elektrik faturasını düzenli ödeyen vatandaşlar ödemeye devam ediyor.


#DEM Parti
#Şanlıurfa
#trafo
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