Zehir taciri 'Fedai' yakalandı

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen "Fedai" lakaplı Ş.K. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda 2 adet extacy hap, 3 adet lyrica hap ile yaklaşık yarım kilogram bonzai yapımında hammadde olarak kullanıldığı değerlendirilen ve satışa hazır halde bulunan madde ele geçirildi.