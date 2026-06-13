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Zehir taciri 'Fedai' yakalandı

Zehir taciri 'Fedai' yakalandı

00:4013/06/2026, Cumartesi
IHA
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Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyon sonucu 'Fedai' lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Fedai" lakaplı uyuşturucu satıcısı polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Operasyonda bonzai yapımında kullanıldığı değerlendirilen yarım kilogram hammadde ile uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, temini ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen "Fedai" lakaplı Ş.K. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreslerde yapılan aramalarda 2 adet extacy hap, 3 adet lyrica hap ile yaklaşık yarım kilogram bonzai yapımında hammadde olarak kullanıldığı değerlendirilen ve satışa hazır halde bulunan madde ele geçirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan İmamoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Adana
#İmamoğlu
#Uyuşturucu
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