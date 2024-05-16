Zehirlenerek fenalaştılar: Adıyaman'da 120 inşaat işçisi hastanelik oldu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 2023 yılında köylüler, kabartma heykeli bulunca yetkililer harekete geçti. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle eserler askeri helikopterle halatlar yardımıyla Perre Antik Kenti'ne taşındı. 2 bin 100 yıllık olduğu değerlendirilen tokalaşma anıtı ve yazıt, Perre Antik Kenti'nde sergilenecek.