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Zehirlenerek fenalaştılar: Adıyaman'da 120 inşaat işçisi hastanelik oldu

Adıyaman'da yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı. Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi.

00:41 - 16/05/2024 Perşembe
IHA
Adıyaman'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yedikleri yemekten zehirlendiler

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



#Hastane
#Gıda Zehirlenmesi
#Adıyaman
#İşçi
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