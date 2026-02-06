Zeydan Karalar'a tahliye

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının dünkü duruşmasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 9 kişinin tahliyesine karar verildi. 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, Karalar'ın da aralarında olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, 3 kişinin tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarına ilişkin avukatlarına söz verdi. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti.

24 KİŞİNİN TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti. Yargılamada 7. gün geride kalırken, sanık avukatlarının tutukluluk durumuna ilişkin beyanlarının değerlendirilmesi için heyet, duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Esenyurt Belediyesi Komisyon Üyesi Ali Fırat Baycan, Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli Cem Alper Akyüz, Avcılar Belediyesi ihale alma yetkilisi tutuklu sanık İbrahim Koçyiğit, Rıza Akpolat’ın makam şoförü tutuklu sanık Mehmet Ataş, Esenyurt Belediyesi’ne bağlı ESPAŞ personeli Mert Çelik, Esenyurt Belediyesi’nden Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Müzeyyen Karakaş, İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış’ın, tutuklulukta geçirdikleri süre göz önünde göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyelerine hükmetti. Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi. Cezaevi çıkışında açıklama yapan Zeydan Karalar, “Tahliye kararını, bu duruşmada bekliyordum, mahkeme çok dikkatli dinliyor" dedi.

200 ŞÜPHELİ YARGILANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 33'ü tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor. İddianamede, sanıklar 3 yılla 450 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.







