​Zirve diyalog kapısını açtı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk yüz yüze görüşmeyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdi. NATO Liderler Zirvesi’ndeki görüşmede, ihtilaflı konuların üzerinden geçilmekle birlikte bu konular müzakere mekanizmalarına bırakıldı. Bu doğrultuda liderler buluşmasının en somut kazanımı, diyalog kapısının açılması oldu.

MEKANİZMALAR İŞLEYECEK

ABD ile siyasi meselelerden S-400’e, Suriye’nin kuzeyi ve PKK/YPG konularında geçmişte kurulan mekanizmaların Dışişleri ve Savunma Bakanları ile üst seviyede ve daha altta teknik düzeylerde yeniden başlatılması bekleniyor. Bu doğrultuda Biden yönetiminden ilk adım, mayıs ayı sonunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığındaki bir heyetin Ankara’yı ziyaret etmesiyle birlikte 3 yıl aradan sonra Türkiye ile ABD arasında siyasi istişareler toplantısının canlandırılması olmuştu.

TAKİPÇİSİ OLUNACAK

Liderler, doğrudan diyalog kanallarının etkin ve düzenli şekilde kullanılması konusunda mutabık kaldı. Sorunlu alanlarda nasıl yol izleneceği konu konu tartışılmak suretiyle, mutabık kalınan konular üzerinde teknik çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı. İki ülke arasında sorunlu alanların konuşulması için fırsat arayışını yansıtan bu ziyaretin ardından liderlerin kararıyla birlikte ABD ile istişare mekanizmalarının daha da canlanması bekleniyor. Türkiye, geçmişte benzer sözler verilmesine karşın ABD’nin sözlerini tutmadığı bu mekanizmaların önümüzdeki süreçte takipçisi olacak.

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DİPLOMASİ GÜÇLENDİ

Yetkililer, baş başa görüşmede ortaya konulmuş olan siyasi iradenin sorunların çözümü için üretilecek formüller konusunda diplomasinin elini güçlendireceğini belirtiyor. Türkiye-ABD ilişkilerinin normalleşmesi için yürütülecek çalışmalar bir paket olarak S-400 sorunundan F-35 gerilimine, PKK/PYD-YPG ortaklığından FETÖ’cülerin iadesine, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin beklentilere kadar pek çok konuyu kapsıyor. Tüm bu konular, alanlarına göre farklı mekanizmalar altında istişarelere konu olacak.

NATO ÇATISI ALTINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Brüksel’deki yüz yüze görüşme, NATO çatısı altındaki bir toplantı esnasında gerçekleştiğinden ikili sorunlar mekanizmalara bırakılarak daha çok NATO nezdindeki meseleler ve iş birlikleri üzerinde duruldu. Afganistan, Irak ve Suriye konularının daha çok ele alındığı öğrenildi. Yine iki lider arasındaki pozitif ve yüzlerin güldüğü görüntüler, NATO çatısı altındaki ilişkinin güçlü tutulmak istendiğinin önemli bir yansıması oldu.