Zonguldak'ta bayram sabahı korkutan gelenek: Silah sesleri yükseldi

Kent merkezinde bayram namazı sonrası vatandaşlar geleneği yaşatmak adına silahlarıyla havaya ateş açtı. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.