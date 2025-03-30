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Zonguldak'ta bayram sabahı korkutan gelenek: Silah sesleri yükseldi

Zonguldak'ta bayram sabahı korkutan gelenek: Silah sesleri yükseldi

10:0430/03/2025, الأحد
IHA
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Zonguldak
Zonguldak

Zonguldak kent merkezinde, bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Silah sesleri bölgede paniğe neden oldu.

Kent merkezinde bayram namazı sonrası vatandaşlar geleneği yaşatmak adına silahlarıyla havaya ateş açtı. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.



Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.


Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.



#Zonguldak
#ramazan
#bayram

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