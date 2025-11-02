Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?

Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?

12:572/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
En çok kazandıran yatırım aracı
En çok kazandıran yatırım aracı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 10.971,52 puandan tamamladı. Endeks hafta boyunca en düşük 10.816,89, en yüksek ise 10.994,41 puanı gördü. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları ise yüzde 1,04 oranında değer kazandı.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27 oranında yükselirken, dolar/TL kuru yüzde 0,19 değer kazandı.

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,96 düşüşle 5 bin 431,4 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 1,95 azalarak 36 bin 640 liraya, çeyrek altın ise yüzde 1,96 düşüşle 9 bin 98 liraya indi.

ABD doları bu hafta yüzde 0,19 yükselerek 42,0490 liraya çıktı. Buna karşılık avro yüzde 0,59 düşüşle 48,5610 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları ise yüzde 1,04 oranında değer kazandı. Yatırım fonları arasında en yüksek kazancı yüzde 2,7 ile “hisse senedi fonları” sağladı.

#Borsa İstanbul
#dolar
#altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu için hane halkının aylık gelir şartı nedir?