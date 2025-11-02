Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 10.971,52 puandan tamamladı. Endeks hafta boyunca en düşük 10.816,89, en yüksek ise 10.994,41 puanı gördü. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları ise yüzde 1,04 oranında değer kazandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27 oranında yükselirken, dolar/TL kuru yüzde 0,19 değer kazandı.
Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı hangisi oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,96 düşüşle 5 bin 431,4 liraya geriledi. Cumhuriyet altını yüzde 1,95 azalarak 36 bin 640 liraya, çeyrek altın ise yüzde 1,96 düşüşle 9 bin 98 liraya indi.
ABD doları bu hafta yüzde 0,19 yükselerek 42,0490 liraya çıktı. Buna karşılık avro yüzde 0,59 düşüşle 48,5610 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları ise yüzde 1,04 oranında değer kazandı. Yatırım fonları arasında en yüksek kazancı yüzde 2,7 ile “hisse senedi fonları” sağladı.