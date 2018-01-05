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e-Okul’a giriş ve tüm sorgulama işlemleri! Hangi belgeyi alacağım e-Okul’da

Hangi belgeyi alacağım uygulaması artık e-Okul'da

e-Okul’a girerek hangi belgeyi alacağınızı öğrenebilirsiniz. 19 Ocak’ta kapanacak olan okullar öncesinde öğrenciler sisteme girerek karne notlarını görebiliyor. Takdir ve teşekkür hesaplaması yapanlar ise hangi belgeyi alabileceklerini çok rahat bir şekilde görebiliyorlar.

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e-Okul VBS uygulaması ile takdir ve teşekkür hesaplaması yapabilir, hangi belgeyi alacağınızı öğrenebilirsiniz.

e-Okul VBS uygulaması ile takdir ve teşekkür hesaplaması yapabilir, hangi belgeyi alacağınızı öğrenebilirsiniz.

e-Okul VBS ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. e-Okul’da yoğun dönem başladı. Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilerin notlarını sisteme giren öğretmenler, veliler için sonuç sayfasını hazırladı. Öğrenciler ise sonuçlara bakarak takdir ve teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. İşte e-Okul VBS ile takdir teşekkür hesaplama işlemleri.

e-Okul'a nasıl giriş yapılır?

e-Okul'a giriş yapmak oldukça kolaydır. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden gerekli alanları doldurarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Okul'a giriş yapmak için tıklayınız

e-Okul üzerinde hangi sorgulamalar yapılabilir?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi MEB tarafından veliler ve öğrenciler için hazırlanmış özel bir sistemdir. Bu sistem üzerinden;
Takdir ve teşekkür hesaplama
Karne notlarını görüntüleme
Yazılı ve sözlü sonuçlarını öğrenme
Ders programlarını görüntüleme
Merkezi sınav sonuçlarını görüntüleme gibi birçok işlemi çok rahat bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ise öğretmenler de sonuçları sisteme girebilirler.

MEB tarafından 2018 sınav takvimi açıklandı

MEB resmi internet sitesi üzerinden 2018 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların takvimini açıkladı.

E-okul ile takdir-teşekkür hesaplama

Dönem sonuna yaklaşılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığı da merak edilmeye başlandı. Takdir-teşekkür hesaplama E-Okul üzerinden yapılabilir. Öğrencilerin hesaplama yapabilmesi için, öğretmenler tarafından tüm ders notlarının sisteme yüklenmiş olması gerekir. Ders notları sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını, yıl sonu başarı puanı belirler. Dönem sonunda yıl sonu başarı puanı;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi almaya hak kazanırlar.

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