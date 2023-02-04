Hatay’ın Yayladağı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yayladağı-Antakya yolunda trafikte kısa süreli aksama yaşandı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile Karayolları ekipleri tarafından yollar açılırken, buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yürütüyor. Hatay 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
15:22 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Hatay 5 günlük hava durumu
Yayladağı-Antakya karayolu ile Yayladağı ilçesinin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Yayladağı-Antakya yolu üzerinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde kartopu oynayıp fotoğraf çekildi.
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