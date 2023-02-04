|
Özgün

Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürdü. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor. Sivas 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:26 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivas 5 günlük hava durumu

Sivas 5 günlük hava durumu

#Sivas
#kar
#kış
#meteoroloji
#hava durumu
2 saat önce
default-profile-img
Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı
Ukrayna'da esir tutulan 63 Rus askeri serbest bırakıldı
Doğu adeta buz tuttu: Eksi 31 dereceyi gördü araçlar çalışmadı
Togg'a ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor
Piyasalarda ambargo paniği: Petrol fiyatları 20 dolar birden artabilir
"Rahmetli Menderes’in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın Türkiye Yüzyılı’na hazır!"
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.