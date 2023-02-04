Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Divriği, Kangal ve Zara ilçelerinde etkili oldu. Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürdü. Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor. Sivas 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:26 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivas 5 günlük hava durumu
Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürdü.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.