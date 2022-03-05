2022 yılı fitre miktarı belli oldu: 40 TL

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Buna göre bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı 40 lira olarak belirlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada fitre miktarının, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır” denildi.

RAMAZAN Fıtratımızdan bir parça: Fitre