Ramazan Fitre online banka ile ödenebilir
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RAMAZAN HABERLERİ

​Fitre online banka ile ödenebilir

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, fitre veya zekâtın internet bankacılığı üzerinden ödenebileceğini söyledi. Bozkurt, “Ramazanın son 10 gününe girdik. Bir an önce fitrelerimizi vermemiz gerekir. Salgın nedeniyle mağdur olanlara fitre bedelini bir an önce ulaştırmalıyız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fitre online banka ile ödenebilir
Fotoğraf: Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, fitrenin dijital ortamda ödenebileceğini belirtti. Bozkurt, fıtır sadakasının (fitre) yardımlaşma ve dayanışmanın bir örneği olarak ramazan ayında muhtaçlara ödendiğini söyledi.

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VEKALET YOLUYLA DA VERİLEBİLİR

  • Normalde fitrenin ödenme zamanının bayram sabahı olduğunu hatırlatan Bozkurt, “Ramazan ilk gününden itibaren verilebilir. Ramazanın son 10 gününe girdik. Eğer vermediysek hala bir an önce vermemiz gerekir. Salgın nedeniyle mağdur olanlara fitre bedelini bir an önce ulaştırmalıyız.” diye konuştu.

Kudüs'te ramazan sevinci: Binlerce Müslüman teravihi Mescid-i Aksa'nın bahçesinde kıldı
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Kudüs'te ramazan sevinci: Binlerce Müslüman teravihi Mescid-i Aksa'nın bahçesinde kıldı
Kudüs'teki Müslümanlar, teravih namazını Müslümanların ilk kıblesi olan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa avlusunda kıldı.

Bozkurt, fitre ve zekat gibi mali ibadetlerin direkt ödendiği gibi vekalet yoluyla başkaları tarafından da ödenebildiğini anımsatarak, şöyle devam etti: “Kovid-19 nedeniyle birinci derecede akrabamızı dahi göremiyoruz. Dolayısıyla muhtaç insanlara doğrudan ulaşma şansımız daha zordur. Biz, bu süreçte fakirlere telefonla ulaşabiliriz, hesap numaralarını alabiliriz. Mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden kişinin hesabına fitre bedelini gönderebiliriz. Bu tek bir tuşla mümkün. Tam kapanma sürecinde muhtaçlara bizzat ulaşma imkanlarımız kısıtlı olduğu için fitre veya zekatımızı internet bankacılığı üzerinden yani dijital ortamda kişilerin hesaplarına aktararak uzaktan ödeyebiliriz.” Bozkurt, zekat yükümlülüğümüzü göz ardı etmemeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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