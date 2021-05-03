Ramazan Şimdi itikaf zamanı
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İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

​Şimdi itikâf zamanı

Dünya ile ilişkileri asgariye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikâf günleri, bugün başlıyor. Geçen yıl camilerde ifa edilemeyen itikâf, bu yıl müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek. Ramazan’ın son on günü girilen itikâfın, evlerin bir odasında yapılması da mümkün.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şimdi itikâf zamanı
Fotoğraf: Arşiv

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri, bugün başlıyor. Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikaf”, Ramazan’ın son 10 gününde yapılıyor. İtikaf, modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için Ramazan’ın ayrılmaz bir parçası.

CAMİLERDE YAPILABİLECEK

  • Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen itikaf, bu Ramazan’da il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek. İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.

KUL HAKKINA KARŞI DİKKATLİ OLMALI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, şu bilgileri verdi: “Salgın günlerinde itikaf ibadetini aksatmak istemeyen Müslümanlar bunun için ayrılan camileri tercih etmeliler. Zira her camide özel birtakım tedbirlerin alınması mümkün olmayabilir. İtikaf ile kendisini arındırmak isteyen Müslümanlar, dinimize göre kul hakkının Allah hakkından önce geldiğini asla unutmamalı ve etrafa zarar vermemeye azami özen göstermelidirler. Bu minvalde Diyanet İşleri Başkanlığımız’ın yönlendirmelerine mutlaka uymalı ve salgınla mücadeleye katkı sunmalıdırlar. Camide bulunanlar birbirinden uzak köşelerde daha çok bireysel ibadete yönelmeli, temizliğe her zamankinden daha çok dikkat etmeli ve toplu müzakerelerden uzak durmalıdır.”

Salgın durumlarında evin bir odasında girilebilir

  • İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, itikafın beş vakit namaz kılınan bir mescit veya mescit hükmündeki bir yerde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak, belirli bir süre durmak olduğunu söyledi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle geçen yıl Müslümanların camilerde itikafa giremediğine dikkati çeken Demirhan, şöyle devam etti: “Normal dönemlerde itikafın yapıldığı yerin mescit olması esastır. İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür. Bir Müslüman, evinin mescit edindiği bir odasında itikafa girerek Peygamberimiz’in bu güzel sünnetini ihya edebilir. Şu kadar var ki mücbir sebeplerin ortadan kalkması durumunda erkeklerin evde itikaf yapması caiz değildir.”
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