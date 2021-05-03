​Şimdi itikâf zamanı

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri, bugün başlıyor. Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikaf”, Ramazan’ın son 10 gününde yapılıyor. İtikaf, modern hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için Ramazan’ın ayrılmaz bir parçası.

CAMİLERDE YAPILABİLECEK

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri nedeniyle camilerde ifa edilemeyen itikaf, bu Ramazan’da il ve ilçelerdeki mülki amirliğin onay vermesi durumunda müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek. İtikaf ibadetinde asıl olanın camilerde yapılması olmakla birlikte salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında ibadet şartlarının gözetilerek yapılabileceği tavsiye ediliyor.

KUL HAKKINA KARŞI DİKKATLİ OLMALI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman, şu bilgileri verdi: “Salgın günlerinde itikaf ibadetini aksatmak istemeyen Müslümanlar bunun için ayrılan camileri tercih etmeliler. Zira her camide özel birtakım tedbirlerin alınması mümkün olmayabilir. İtikaf ile kendisini arındırmak isteyen Müslümanlar, dinimize göre kul hakkının Allah hakkından önce geldiğini asla unutmamalı ve etrafa zarar vermemeye azami özen göstermelidirler. Bu minvalde Diyanet İşleri Başkanlığımız’ın yönlendirmelerine mutlaka uymalı ve salgınla mücadeleye katkı sunmalıdırlar. Camide bulunanlar birbirinden uzak köşelerde daha çok bireysel ibadete yönelmeli, temizliğe her zamankinden daha çok dikkat etmeli ve toplu müzakerelerden uzak durmalıdır.”

REKLAM

Salgın durumlarında evin bir odasında girilebilir