Şair/ yazar Güven Adıgüzel’den deneme türündeki Hayvanlar Kitabı. Ketebe yayınlarından. Alt başlığı 33 Hayvanlı Başka Fabllar Divanı’dır. Adından da anlaşılacağı üzere Hayvanlar Kitabı, türü her ne kadar deneme olsa da aslında modern fabllar divanıdır. Denemelerin geneli için fantastik tadındaki sanat ve düşünce yazılarıdır desek sanırım yanlış olmaz. Her ne kadar klasik edebiyatta fabllarda, hayvanların konuşturulması esasıyla okuyucuya bir ders verme amacı güdülse de Güven Adıgüzel’in kitabının doğrudan böyle bir amacı yoktur. Kitap deneme türünde yazıldığı için zaten kendiliğinden öğretici metinler sınıfına girmektedir.

Hayvanlar Kitabı, İçindekiler bilgisinden sonra “Câhız’a/ ve dünyanın en güzel kedisi Müezza’ya” ithafıyla başlıyor. Câhız’ı ve Müezza’yı bilmeyen merak edip araştıracaktır. İlk söze geçilmeden önce de bir ayet ve iki söz epigraf olarak yer alıyor. Kitap; Yırtıcılar, Uysallar, Gökyüzünden, Düşsel ve Gerçek Varlıklar adıyla dört bölüme ayrılıyor. Bir de son söz niyetine içimizdeki hayvanlar ve haksız bahçeler için not denemesiyle tamamlanıyor kitap. Bölümlerde kaplan, kedi, karınca, tilki, örümcek, kertenkele, panter, aslan, ayı, akrep, boğa, kurt; at, fil, deve, eşek, gergedan, geyik, kaplumbağa, keçi, kirpi, kurbağa, zürafa; kuğu, papağan, baykuş, arı, bülbül, güvercin, karga, kelebek, kartal; ejderha olmak üzere otuz üç hayvan denemeye tema oluyor. Her deneme bir epigrafla açılıyor. Denemelerin gövdesi kitap adlarına, şairlere ve yazarlara göndermelerle şairlerden ve yazarlardan alınan dizeler, şiirler ve sözlerle zenginleştiriliyor. Yazar çoğu kere kendi adına bazen de hayvanlar adına konuştuğu metinlerin anlam katmanlarını ve çağrışımlarını derinleştirilerek okurlar için daha keyifli hale getiriliyor. Araştırma, düşünce ve hayal gücü birleşince hüneri yüksek bir modern fabllar divanı ortaya çıkıyor.