7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali kapanış töreniyle sona erdi

12:1320/12/2025, Cumartesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde; Bingöl Valiliği ve Bingöl Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, 18 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleştirilen kapanış etkinlikleriyle sona erdi.

Festivalin üçüncü gününde,
Gezen Sinema Tırı
aracılığıyla Bingöl’ün
Adaklı ilçesinde
yaklaşık
400 öğrenci
, sinema ile buluşarak film izleme deneyimi yaşadı. Festival kapsamında sinemanın ilçelere taşınması, çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan izleyiciye ulaşılması açısından büyük ilgi gördü.

Kapanış töreni Adaklı’da gerçekleştirildi

Festivalin resmi kapanış töreni, Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu’nda saat 15.00’te gerçekleştirildi. Kapanış programına;

● Adaklı Belediye Başkanı Sayın Erdal Almalı

● Adaklı Kaymakamı Sayın Abdullah Sarı

● Vali Vekili Sayın Uğur Tutkan katılım sağladı. Kapanış konuşmasını Adaklı Kaymakamı Sayın Abdullah Sarı yaptı.

Ödüller sahiplerini buldu

Festival yarışma bölümünde dereceye giren filmler ve ödül takdimleri şu şekilde gerçekleşti:

Üçüncülük Ödülü
,
“Muzaffer”
filmiyle Ömer Faruk Çetin’e,
Adaklı Belediye Başkanı Sayın Erdal Almalı
tarafından takdim edildi.
İkincilik Ödülü
,
“Mümeyyiz”
filmiyle Mehmet Ali Poyraz’a,
Adaklı Kaymakamı Sayın Abdullah Sarı
tarafından takdim edildi.
Birincilik Ödülü
,
“Tümseğin Uğultusu”
filmiyle Abdurrahim Karabulut’a,
Vali Vekili Sayın Uğur Tutkan
tarafından takdim edildi.
Bingöl Özel Ödülü
,
“Serzipon”
filmiyle Kazım Baynal’a,
İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Ömer Afşin
tarafından takdim edildi.

Kapanış törenine yaklaşık 100 kişi katılım sağladı.

Festival BİFSAK’taki söyleşiyle noktalandı

7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, aynı gün saat 19.00’da BİFSAK Derneği’nde düzenlenen Abdurrahim Karabulut ile söyleşi ve film gösterimi ile resmen sona erdi.

Sinemanın buluşma noktası: Bingöl

135 ülkeden 1.787 kısa film başvurusunun yapıldığı festival, üç gün boyunca film gösterimleri, özel seçkiler ve söyleşilerle Bingöl’ü sinemanın buluşma noktası haline getirdi. Kültür ve sanatın birleştirici gücüyle sinemayı merkezden ilçelere taşıyan festival, her yaştan izleyici için önemli bir kültürel etkileşim alanı oluşturdu.

7. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, gelecek yıllarda da sinemanın evrensel diliyle izleyicilerle buluşmayı hedefliyor.





