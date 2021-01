80 torunlu 102 yaşındaki Şahide nine koronavirüsü evinde yendi: Hayatında sadece bir kez hastaneye gitti 80 torunlu 102 yaşındaki Şahide nine koronavirüsü evinde yendi: Hayatında sadece bir kez hastaneye gitti Elazığ’da yaşayan ve hayatında bir kez hastaneye giden 6 çocuk, torun ve torunlarının çocuklarıyla 80 torun sahibi 102 yaşındaki Şahide nine, yakalandığı koranavirüsü de evinde tedavi ile yendi. Bir asırlık ömründe bir kez üşütme şikayeti ile hastaneye giden Şahide nine 100 yaşına kadar köyünde yaşayarak doğal beslendiği için sağlıklı olduğunu aktardı.

Haber Merkezi 12 Ocak 2021, 10:13 Son Güncelleme: 12 Ocak 2021, 10:25 İHA