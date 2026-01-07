81 ile aşevi

Yeni Şafak
Neslihan Önder
7/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fatma Meriç Yılmaz
Sosyal dayanışma ağını tüm yurda yaymayı hedefleyen Türk Kızılayı, 2026 yılına “81 İlde 81 Aşevi” kampanyasıyla hazırlanıyor.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, halen 34 ilde 45 aşeviyle her gün 40 ila 45 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını belirterek, bu sayıyı 81 ilde 81 aşevine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni aşevlerinin yalnızca sosyal destek noktaları değil, aynı zamanda afet dönemlerinde kapasitesini 8-10 kat artırabilen kritik lojistik merkezler olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Bizim aşevlerimiz aslında bir anlamda afet döneminde 8 kat, 10 kat daha fazla yemek üretebilir hale dönüşebilen birer afet deposu aynı zamanda. Dolayısıyla bizler bu aşevlerini konumlandırarak aslında birden fazla amaca hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Şu anda 23 farklı noktada yeni aşevleri için çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, bağışçı desteğinin önemine vurgu yaptı.

GAZZE'YE YARDIMLAR SÜRECEK

Türk Kızılayı’nın 2025 yılı faaliyetlerine de değinen Yılmaz, 12 milyar 500 milyon TL bağış toplandığını ve 32 milyon 900 bin kişiye yardım ulaştırıldığını açıkladı. Yılmaz, Kızılay’ın 450 bin gönüllü ve 6 bin 200 çalışanla çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Gazze'ye bu ay sonunda yeni bir yardım gemisi göndereceklerinin altını çizen Yılmaz, "Şu zamana kadar 1 milyon 350 bin kurban konservesi Gazze'ye ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.



