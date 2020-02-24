Hayat Abdülkadir Geylaninin hayatı TRT 1 ekranında Çetin Tekindor canlandıracak
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Abdülkadir Geylani'nin hayatı TRT 1 ekranında: Çetin Tekindor canlandıracak

Abdülkadir Geylani'nin hayatı TRT 1 ekranında: Çetin Tekindor canlandıracak

Yakında TRT 1’de izleyicisi ile buluşacak olan 'Hay Sultan' dizisi, tasavvuf alimi olan Abdülkadir Geylani’nin hayatını anlatacak. Dizinin başrolünde ise Çetin Tekindor yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Fotoğraf: TRT Haber) Ünlü oyuncu Çetin Tekindor.
(Fotoğraf: TRT Haber) Ünlü oyuncu Çetin Tekindor.

TRT birbirinden önemli tarihi projelerini izleyici karşısına çıkarmaya devam ediyor. İslam tarihinin önemli isimlerden biri olan tasavvuf alimi Abdülkadir Geylani, usta oyuncu Çetin Tekindor tarafından canlandırılacak.

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Toplumsal meselelerle yakından ilgilenen ve konumunu önemseyen her olaya dahil olup barış çağrısı yapan Geylani’nin hikayesi seyirciyi derinden etkileyecek.

(Fotoğraf: TRT Haber)

Çekimler başladı

Yapımcılığı Emre Konuk’a ait dizinin yönetmen koltuğunda Sedat İnci otururken, senaryo ise İsa Yıldız imzası taşıyor.

Çekimleri geçtiğimiz gün başlayan Hay Sultan, tarikat hırkasının miskinlere değil alimlere yakıştığı, dervişlerin hurafelerle değil bizatihi hayatın gerçeklerini kabul ederek yaşadığı ve ilimleri ile medeniyetleri şekillendirdiklerini anlatacak.

Oyuncu kadrosu

Duayen oyuncu Çetin Tekindor’un yanı sıra Hay Sultan’ın zengin bir oyuncu kadrosu var. Dizide, Eşref’i Kerem Arslanoğlu, Mansur’u Kevork Malikyan, Sofya’yı Gülper Özdemir ve Molla Faysal’ı Cemal Toktaş canlandıracak.

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