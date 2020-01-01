Hayat TRTnin yeni dizisi Tutunamayanlar 7 Ocakta ekranda
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TRT'nin yeni dizisi 'Tutunamayanlar' 7 Ocak'ta ekranda

Doğu Demirkol, Ece Çeşmioğlu, Zafer Algöz ve Asuman Dabak'ın oyuncu kadrosunda olduğu TRT 1'in absürt komedi tarzındaki yeni dizisi 'Tutunamayanlar'ın her bölümü 60 dakika olarak yayınlanacak. İlk bölüm ise 7 Ocak'ta seyirci ile buluşacak.

Haber Merkezi AA
Doğu Demirkol, 'Tutunamayanlar'ın başrol oyuncusu.
Doğu Demirkol, 'Tutunamayanlar'ın başrol oyuncusu.

"Leyla ile Mecnun" ve " 7 Numara" gibi sevilen dizileri hayata geçiren TRT 1'in yeni dizisi "Tutunamayanlar", kadrosu ve ilginç hikayesiyle yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

Absürt komedi tarzındaki dizinin ilk bölümü 7 Ocak akşamı 20.00'da ekrana gelecek.

Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu'nun oturduğu "Tutunamayanlar"ın her bir bölümü 60 dakika olarak seyirciye ulaşacak.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz'ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun dizinin başrollerini paylaşıyor.
  • Merakla beklenen dizinin konusu ise şöyle:
  • "Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.
  • İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün tutucu ve vizyonsuz ilham perisi İlhan'la karşılaşır. İlham perisinin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır."

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