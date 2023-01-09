Hayat Algoritmanın sekizinci bölümü yayında Nasıl sosyalleşiyoruz?
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Algoritma'nın sekizinci bölümü yayında: Nasıl sosyalleşiyoruz?

Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın sekizinci bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'Nasıl sosyalleşiyoruz?' konusunu konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Algoritmanın sekizinci bölümü yayında: Nasıl sosyalleşiyoruz?
​Algoritma'nın sekizinci bölümü: Nasıl sosyalleşiyoruz?

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İlahiyatçı- Yazar Muhammed Yazıcı, Algoritma'nın yeni bölümünde 'Hırs mı, gayret mi?' konusunu masaya yatırdı.

Algoritma'nın sekizinci bölümünü izlemek için:

Algoritma'nın yedinci bölümü yayında: Hırs mı, gayret mi?
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Algoritma'nın yedinci bölümü yayında: Hırs mı, gayret mi?

Algoritma'nın altıncı bölümü yayında: İhtiyaç mı, tüketim mi?
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Algoritma'nın altıncı bölümü yayında: İhtiyaç mı, tüketim mi?

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