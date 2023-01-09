Algoritma'nın sekizinci bölümü yayında: Nasıl sosyalleşiyoruz? Yeni Şafak'ın canlı yayın serisi Algoritma'nın sekizinci bölümünde, Ersin Çelik ve Muhammed Yazıcı 'Nasıl sosyalleşiyoruz?' konusunu konuştu.

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