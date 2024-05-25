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Hayat

Alman doktorların bir ay ömür biçtiği kadın şifa için Türkiye'ye geldi

Almanya'da beş haftadır çoklu organ yetmezliği tedavisi gören ve Alman doktorların bir ay ömür biçtiği 64 yaşındaki Leyla Terzi, çare için Türkiye'ye başvurdu. Başkonsolosluk aracılığıyla hastanın tedavisine Türkiye'de devam edilmesine karar veren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bremen'e ambulans uçak gönderdi. Terzi, tedavi için ambulans uçak ile Türkiye'ye gönderildi.

23:46 - 25/05/2024 Cumartesi
IHA
Alman doktorların bir ay ömür biçtiği 63 yaşındaki Leyla Terzi'nin tedavisine İstanbul'da devam edilecek.
Alman doktorların bir ay ömür biçtiği 63 yaşındaki Leyla Terzi'nin tedavisine İstanbul'da devam edilecek.

Almanya'nın Bremen şehrindeki bir hastanede Alman doktorların bir ay ömür biçtiği 63 yaşındaki Leyla Terzi, tedavi için ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Almanya'nın Bremen şehrindeki “Bremen Ost Hastanesi”nde 5 haftadır çoklu organ yetmezliği tedavisi gören ve Alman doktorların 1 ay ömür biçtiği 64 yaşındaki Leyla Terzi, çare için Türkiye'ye başvurdu. Hastane doktorları tarafından organların iflas ettiği belirtilerek eve gönderilen Terzi için Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu devreye girdi. Başkonsolosluk aracılığıyla hastanın tedavisine Türkiye'de devam edilmesine karar veren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından Bremen'e ambulans uçak gönderdi. Terzi akşam saatlerinde ambulans uçak ile Türkiye'ye gönderildi.

“Devletimizle gurur duyuyoruz”

Bremen havalimanında açıklamalarda bulunan Terzi, "Türkiye'ye gideceğim için çok seviniyorum ama çocuklarımdan ayrıldığım için de üzülüyorum” dedi.

Kızı Tuğba Arslan da Bremen'de tedavi gördükleri hastanenin iyi bir hastane olmadığını belirterek, “Almanya'da hiç iyi bakmıyorlar. Devletimizle gurur duyuyoruz. Herkesin vatanı kendine güzel bunu hiçbir zaman unutmayın“ dedi.

Tedavisine İstanbul'da devam edilecek

Leyla Terzi'nin eşi Ali Terzi ise, "Eşimin kaldığı hastane eşimi taburcu edince Hannover Başkonsolosluğu'na başvurduk ve tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istedik. İstedikleri evrakları tamamladıktan sonra 1 hafta içerisinde onay geldi. Şu anda havalimanından Türkiye'ye gönderiyoruz” ifadelerini kullanarak tedavinin İstanbul'da bir hastanede devam edeceğini aktardı.


Kansere karşı yeni güç! "Kişiye özel tedavi" hastalara umut oluyor

Çağın en önemli hastalıkları arasında yer alan kansere karşı, kişinin ve tümörün genetik özelliklerine göre tedavi seçiminin belirlenmesi anlamına gelen kişiselleştirilmiş kanser tedavisi, hastaların umutlarını arttırdı. Kanserin erken teşhis ve tedavisinde son yıllarda hızlı ilerlemeler kaydedilmesiyle kişiye ve tümöre özel tedavi yöntemiyle şifa bulan hastalara sık rastlanılmaya başlandı. Kişisel gelişim uzmanı ve eğitmen Tuğçe Boztepe de meme kanserini kişiye özel tedaviyle yenen hastalar arasında yer alıyor. Meme kanserine yakalanan kişisel gelişim uzmanı Tuğçe Boztepe, doktorunun kendisine uyguladığı kişiye özel tedaviyle 5 yılın ardından sağlığına kavuştu.


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