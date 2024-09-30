Altın Koza’nın en iyisi ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. 11 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda “En İyi Film” ödülüne, yönetmenliğini Murat Fıratoğlu’nun yaptığı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmine verildi. Film aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü. “Ölü Mevsim” filminden Erdem Şenocak ve “Gecenin Kıyısı” filminden Ahmet Rıfat Şungar “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü alırken “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü” ise “Ölü Mevsim” filmindeki rolleriyle Funda Eryiğit ve Ece Yaşar arasında paylaşıldı. Festivalde En İyi Yönetmen Ödülü’nü “Hiçbir Şey Yerinde Değil” filmiyle Burak Çevik aldı.