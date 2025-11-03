Altın Portakal’ın galibi Tavşan İmparatorluğu

Geceye damgasını vuran film, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği “Tavşan İmparatorluğu” oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen, Film- Yön En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi olmak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Sunuculuğunu Alpdoğan Esenoğlu ile Nefise Karatay’ın yaptığı gecede ödül alan diğer filmler şunlar: Ulusal Uzun Metraj kategorisinde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülü “Kanto” filminden Yıldız Kültür’e, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü, “Erken Kış” filminin oyuncularından Leyla Tanlar’a, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Parçalı Yıllar” filmindeki rolüyle Yetkin Dikinciler’e verildi. “Cahide Sonku” ödülü, “Parçalı Yıllar” filminden Bilge Şen, Ezgi Yaren Karademir ve “Bağlar Kökler ve Tutkular” filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram’ın oldu. “En İyi Kurgu” ödülünü “Noir” filminden Şöhret Tandoğdu ve Deniz Çizmeci alırken, “En İyi Müzik” ödülünü “Parçalı Yıllar” filminden İrsel Çivit’ aldı. “Sahibinden Rahmet” filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert “En İyi Senaryo” ve “Behlül Dal En İyi İlk Film” ödülüne layık görüldü. “Dr. Avni Tolunay Jüri Özel” ödülü “Aldığımız Nefes” filminden Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan’ın oldu. “Festival Nişanı” ise Öykü Karayel’e verildi.