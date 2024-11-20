Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü başarıya doymuyor: Altınbaşlı yelkencilerden 6 yılda 23 kupa

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Cumhuriyet Kupası 26 Ekim 2024’te Caddebostan parkurunda Fişekhane etabı ile başlayıp 29 Ekim’de Boğaz Yarışı ile tamamlandı. Altınbaş Üniversitesi Yelken Takımı yarışlardan Üniversiteler Kategorisinde 1.’lik, Gezgin Kategorisinde ise 2.’lik elde etti.





Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü, 6 yılda toplamda 23 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı.









Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü, 2024’de 6 kupa birden kazandı…

2024 sezonunda takımın elde ettiği diğer başarılar şöyle: Bau Trophy 3. ve 4. etaplarında Gezgin sınıfında 1.lik, Fifty Fifty (%50 Kadın- %50 Erkek yarışmacı) 2.’lik, 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası yat Yarışları’nda da 3.’lük ödülünü kazandı.





Yelken sporuyla üniversitede tanıştığını belirten üniversitenin Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Ferit Yılmaz, “Denize olan merakım nedeniyle ilk eğitime katıldım. Bununla ilgili bir hobimin olmasını istiyordum. Mekanik ve fizik kurallarıyla işleyen şeylere büyük ilgi duyduğum ve başarılı olduğum için kısa sürede takıma girdim. Çok yeni olmama rağmen eski kulüp başkanımız Emirhan Kalkan mezun olurken, görevi bana devretmeyi uygun gördü” dedi.









“Üniversitelerdeki yelken gibi kulüpler, öğrencilerin bu sporlara ulaşımını kolaylaştırıyor”

Altınbaş Üniversitesi Spor Takımları Yönetmeni Yusufcan Keskin, üniversitelerdeki spor kulüplerinin öğrencilerin gerçek yaşam becerileri geliştirmesinde büyük katkıları olduğunu dile getirdi. Yelkenin özellikle son yıllarda düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların da etkisiyle popüler olmaya başladığına işaret etti. Maliyetli olması nedeniyle herkesin kolay ulaşabileceği bir spor dalı olmadığına değinen Keskin, yelken sporu eğitimlerinin tüm öğrencilerine ekonomik şartlarda verildiği ve bu konuda üniversitenin yelken kulübü öğrencilerine önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.









“Daha önce hiç yelken yapmamış öğrenciler, 2 kupa kazandı”

Son 3 yıldır büyük yol katettiklerini vurgulayan ve katıldıkları turnuvalarda birçok şampiyonluk kazandıklarını belirten Keskin, öğrencilerin arasından yeni yetenekler keşfettiklerini ve son bir senedeki yoğun çalışma sonucunda da bu seneki Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yelken Yarışlarından 2 kupa kazanarak döndüklerini belirtti. Bu öğrencilerin daha önce yelken sporunu hiç yapmadıklarını ve bir ilgilerinin olmadığını da vurguladı.





“Üniversitelerinin sağladığı bu imkân sayesinde gençler hem yeteneklerini keşfettiler hem takım olmayı öğrendiler hem de başarmanın verdiği özgüven duygusunu yaşadılar” diyen Keskin, yelken sporunun dünyada elit bir spor olması nedeniyle mezun olan öğrencilerin ilerleyen hayatlarında önemli network ve kazanımlar elde etmelerine katkı sağladıklarını vurguladı. Yusufcan Keskin, ayrıca yelkenle birlikte birçok spor branşında yetenek taramaları yaparak, spor takımlarına öğrencileri yetiştirdiklerini belirtti.





Takım kaptanımız gibi birçok yelken sporcusu öğrencinin mezuniyetlerinden sonra okulda yelken takımına koçluk, liderlik yapmasını planladıklarını, böylece sürekliliği de sağlamayı hedeflediklerini anlattı. “Denizcilikle yakından ilgili kulüp üyeleri ve takım arkadaşlarımızla hedefimiz her sene daha fazla kişiye denizi ve yelkenciliği tanıtıp kulüp ve takım bünyesinde gelişmek” dedi.





Üniversite öğrencilerimizden oluşan birincilik elde eden yelken takımımızın üyeleri:

Balon Trim Emre Ünal

Balon trim Emirhan Kalkan

Piyano Muhammed jamal

Başüstü Ferit Yılmaz

Başüstü Mercan Pelin Ercan

Başüstü Mehmet Onur Armut

Ana yelken Zeynep Çeliksoydan

Ana Yelken Buse Canbolat





Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulubü kuruluş hikayesi:

Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü, 2016-2021 yılları arasında Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Berkay Alan tarafından kuruluyor. 2011 yılından itibaren profesyonel olarak yelkencilik yapan Berkay Alan, 2018-2021 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi Yelken Takımı Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Takım Kaptanlığı görevlerini üstleniyor. Berkay Alan’ın öncülüğünde, 2018 yılında Yelkenle Tanışma sosyal etkinlikler düzenleyerek üniversite öğrenci ve akademisyenlerinin öğrenim süreçleri dışında sosyal aktivitelerine katkı sağlamak amacıyla organizasyonlar düzenleniyor. Bu etkinliğe talebin fazla olması ve planlanandan daha uzun sürmesi neticesinde, başarılı olan öğrenciler ile birlikte takım oluşturularak yarışlara katılma kararı veriliyor.





İlk yarış, ilk birincilik

Akabinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Moda Koyu Kupası’nda yarışa katılma kararı alınıyor ve klasmanımızda ilk yarışta ilk birincilik elde ediliyor. 2018-2019 akademik yılı başlangıcında takımın ilk yarışında başarılı olması ve bu başarılarının üniversite çatısı altında sürekliliğinin sağlanması amacıyla Üniversite yönetimi tarafından “Altınbaş Üniversitesi Yelken Kulübü’nü kurulmasını sağlıyor. Bundan sonraki eğitim, yelken temalı seminerler, yarış takımının hazırlık süreçleri, daha koordineli ve profesyonel şekilde hazırlıkların tamamlanabilmesi için çalışmaların Kulüp çatısı altında yapılması sağlanıyor. Yelken Kulübü, kurulduğu tarih itibariyle Üniversite çatısı altında en fazla üyesi bulunan kulüp olma özelliğine sahip.





Covid19 pandemisi döneminde eğitimlerine ve yarışlarına ara vermek durumunda kalan kulübümüz yeni kulüp başkanımız ve takım kaptanımız Ahmet Mısırlı eşliğinde 2021 yılında yeniden aktif olarak denize çıkmaya kulüp etkinlikleri düzenlemeye ve eğitimler vermeye başlamıştır . 2022 BAUSIC PRING TROPHY , 2022 TAYK 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yarışı , 2022 TAYK MDK Miles&Smiles Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı gibi yarışlardan birincilik kupasıyla dönen Altınbaş Üniversitesi Yelken Takımımız 2022 3. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’ndan Overall kupası dahil 5 kupa ile okula dönerek güzel bir sezon tamamladı .



