Amerikalılar ezan dinlemeye geliyor

Amerika Diyanet Merkezi İmamı Dursun Şahin, 1979 Samsun’da dünyaya gelmiş. İlkokulu Samsun’da tamamlamış olan Şahin, ortaokul ve lise eğitimini ise Samsun İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlamış.Samsun İmam Hatip Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitiren Şahin, musikiye duyduğu ilgi nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans yapmış. 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye genelinde yapmış olduğu “Ezanı Güzel Okuma” yarışmasında Türkiye birincisi olan Şahin, Üsküdar Musiki Cemiyetinde üç yıl solfej, nota, usul, bona, şan ve repertuar dersleri görmüş. Sırasıyla Kerim Öztürk, Fatih Çollak, Ahmet Özhan, Ahmed Şahin, Amir Ateş, Ender Doğan ve Mehmet Kemiksiz hocalardan musiki, Mevlid, kaside, ezan, Kur’an ve tavır dersleri almış olan Şahin, çok sayıda yurt içi yurt dışı konserlere katılmış. Aralarında Üsküdar Çinili Camii’nin de bulunduğu Türkiye’nin farklı illerindeki camilerde 22 yıldır imamlık yapan Şahin, son 6 aydır ise Maryland Eyaleti’ndeki Amerika Diyanet Merkezi’nde imam olarak görev alıyor. New York’un sembol noktalarında sokak müzisyenlerinin çaldığı enstrümanlara ilahi okuyup eşlik ederek, çevredekilerin dikkatini çeken Şahin, insanların İslamiyet’e ilgi duymasına katkı sağlıyor. Yeni Şafak Pazar olarak Amerika’da yaşayan Şahin’e ulaştık ve hikâyesini dinledik.

Altı aydır Amerika Diyanet Merkezi imamı olan Şahin geçtiğimiz günlerde New York’ta Amerikalı bir sokak müzisyenine kaside söyleyerek eşlik ettiği videosunu çekilme anını da şu sözlerle anlatıyor: “İlk defa bir sokak müzisyenine eşlik ettim. Ben Washington’da görev yapıyorum. Videonun çekildiği o gün bir arkadaşımla New York’a gittik. Oradaki camileri hem de meydanları sokaklarını gezelim istedik. Daha sonra arkadaşımla Central Park’ta vakit geçiririz demiştik. Ama parka girmeden bir köprünün altında biri trompet çalıyordu. İnsanlar da etrafında toplanmış kimisi telefonuyla o anı çekiyor kimisi adamın önüne para koyuyordu. Trompet sesini duyunca kulağıma nihavend makamı geldi. Ben de birisi öldüğü zaman nihavend makamında selâ okurum, çok etkiler insanı. Arkadaşıma gel gidelim trompet çalan arkadaşın yanına bir şeyler okuyalım dedim. Arkadaşım gelmeyince ben adamın yanına gittim bir şey söylemedim. O sırada herkesle birlikte arkadaşım da bu videoyu çekiyor. Aslında pek çok kaside biliyorum. Fakat orada hiç düşünmeden Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin kaleme aldığı ‘Neyleyim Dünyayı Bana Allah’ım Gerek’ kasidesini Nihâvend makamında söylemeye başladım. Ertesi gün Washington’a döndüğümüzde Instagram hesabımda paylaşmak istedim o videoyu. Bir saat geçmeden Instagram’da bir buçuk milyon abonesi olan bir sayfa videoyu kendi sayfalarında paylaşmak için mesaj attı. Kabul ettim. Paylaştıktan sonra her yerden tebrikler yağmaya başladı. Olumlu ve olumsuz yorumlar geldi. Olumsuz yorumlar daha çok trompetle kaside okunur mu? Bu caiz midir? şeklindeydi. Ama ben olaya öyle bakmıyorum. Ben İslamiyet’i nasıl sevdirebilirim onun yoluna bakıyorum. Bu video hem Türkiye’deki hem de Amerika’daki farklı görüşe sahip iki tarafı da buluşturdu.”