Ana kayası 150 milyon yıllık! Dünyada başka örneği daha yok: Türkiye'nin en zengin turizm rotası ziyarete kapatıldı, işte sebebi

12:3816/04/2026, Perşembe
Karaca Mağarası geçici olarak ziyarete kapatıldı
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bulunan Karaca Mağarası, ulaşım yolunda gerçekleştirilecek olan kaya ıslahı ve gevşek şev düzenleme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Vatandaşların can ve mal güvenliği amacıyla bölge çelik bariyer ve örtüleme sistemleriyle daha güvenli hale getirilecek.

Gümüşhane’nin ve Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü sınırlarındaki Karaca Mağarası, zorunlu bir güvenlik molasına girdi. Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan doğa harikası mağaraya ulaşım sağlayan güzergahta, kaya düşme riskine karşı kapsamlı bir ıslah çalışması başlatıldı.

Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından işletilen mağaranın ulaşım yolunda, dik yamaçlardan kaynaklanan gevşek şev yapıları tespit edildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin teminine yönelik hazırlanan proje kapsamında, mağaraya ulaşımı sağlayan yol üzerinde tehlike arz eden bölgelerde uzmanlar tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda, temizlik, çelik bariyer ve yamaçlarda çelik ağ ile örtüleme çalışmaları yürütülecek.

Çalışmalar en az 2 ay sürecek

Projenin uygulama aşamasında oluşabilecek riskler nedeniyle, idare tarafından mağaranın ziyarete kapatılmasına karar verildi ve kurumun web sitesinden duyuruldu.

Çalışmalarının en az 2 ay sürmesi beklenirken sarkıt, dikit, sütun ve damlataşı şekilleriyle "yer altı sarayı" olarak nitelendirilen Karaca Mağarası, bu çalışmalar tamamlandığında ziyaretçilerini daha güvenli bir ulaşım altyapısı ile karşılayacak.

Karaca Mağarası, oluşumların yoğunluğu bakımından Türkiye ve dünyanın en zengin mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor.
150 milyon yıl yaşındaki Karaca Mağarası; yoğun sarkıt, dikit ve damlataşı şekilleriyle dünyanın sayılı damlataşı mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor ve "Gümüşhane'nin yer altı sarayı" olarak nitelendiriliyor.

