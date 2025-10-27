​Areda Piar'dan ilginç araştırma: Parfüm trendi değişti Türk halkının favori kokusu belli oldu

Areda Piar’ın “Koku Araştırması”, tüketicilerin parfümü sadece özel günlerde değil, günlük rutinlerinde de tercih ettiğini ortaya koydu.

Bir elimde ayna bir elimde parfüm dönemi

Araştırmada, parfümü genellikle hangi zamanlarda kullandıkları çoklu yanıt seçimiyle tüketiciye soruldu ve katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturan yüzde 81,4’lük kesim “günlük yaşamımda” cevabını verdi. Yüzde 55,3’ü “özel etkinliklerde” , yüzde 39,7’si “romantik veya sosyal buluşmalarda” parfüm kullanıyor. Yüzde 30,7’si “evde ve kişisel rahatlama anında” , yüzde 25,6’sı ise “spor sonrası” tercih ettiğini belirtiyor.

Katılımcıların yarısı günde birden fazla kez parfüm kullanıyor

Kullanım sıklıkları da araştırmada yer aldı. Katılımcıların yarısı (yüzde 47,4) günde birden fazla kez parfüm kullanıyor. Yüzde 40,8’i günde bir kez, yüzde 8,7’si haftada birkaç kez, yüzde 3,1’i ise nadiren parfüm tercih ettiğini belirtiyor.

En çok tercih edilen kokular: Çiçeksi ve Fresh

Türkiye’de parfüm tüketicisinin en çok tercih ettiği koku türü çiçeksi kokular (yüzde 29,3) olurken, onu fresh kokular (yüzde 22,3) izliyor. Daha karakteristik “odunsu (yüzde 15,5)” ve “vanilyalı (yüzde 12,2)” notalar da araştırma sonuçlarında dikkat çekiyor.

En sevilmeyen koku: Şekerli

“En sevmediğiniz koku türü hangisidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 33,5’i şekerli kokuları cevabını verdi. İkinci sırada yüzde 19,4 ile odunsu kokular yer aldı. Yüzde 15,8 ile meyveli kokular en sevilmeyen kokuların 3. sırasına yerleşti.

Parfüm alışverişinde en belirleyici faktörler ise “kalıcılık” (yüzde 44,4) ve “koku beğenisi” (yüzde 41,9) oldu. Fiyat (yüzde 7,5), marka bilinirliği (yüzde 4,1) ve ambalaj tasarımı (yüzde 1,1) gibi unsurlar ise oldukça geri planda kaldı.

Kişisel bakım ürünlerinde duş jeli öne çıkıyor

Araştırma aynı zamanda kişisel bakım ürünlerine dair de önemli içgörüler sunuyor.

Katılımcıların yüzde 83,3’ü duş jeli, yüzde 71,1’i roll-on, yüzde 50,7’si vücut losyonu kullandığını belirtti.

Kolonya denince de limon

Katılımcıların yüzde 38,2’si limon kolonyasını en sevdiği aroma olarak seçti. Limon kolonyasını, kiraz çiçeği” (yüzde 16,2) ve “okyanus esintisi” (yüzde 15,6) takip ediyor. “Mandalina” (yüzde 12,6) meyvemsi ve ferah bir seçenek olarak öne çıkarken, “bergamot” (yüzde 7,2) ve “baharatlı kokular” (yüzde 6,5) daha sınırlı bir kitle tarafından tercih ediliyor.

Araştırmanın Metodolojisi

Bu araştırma, Areda Piar’ın Profil Bazlı Dijital Paneli üzerinden, CAWI yöntemiyle, 04–09 Eylül 2025 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 750 kişi ile gerçekleştirilmiştir.











