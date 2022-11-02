ARUFF israfa da dikkat çekecek

​Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Albayrak Medya’nın da sponsorları arasında bulunduğu 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Film Festivali’nin (ARUFF) jüri üyeleri ve yarışma finalistleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen Albayrak Medya’nın da sponsorları arasında bulunduğu 8. Alemlere Rahmet Uluslararası Film Festivali’nin (ARUFF) jüri üyeleri ve yarışma finalistleri belli oldu. 24-30 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak olan festivalin açılış töreninde, Nacer Khemir’in, “Bab’Aziz” filmi gösterilecek.

Festival Direktörü Cemil Nazlı, son taslak direktörü Belkıs Bayrak ve danışma kurulu üyesi Koray Sevindi’nin yer aldığı basın toplantısında, bu yıl ikinci kez gerçekleşecek taslak bölümünün festival geneline yayılacağı duyuruldu. Uluslararası jürinin başkanlığını Bab’Aziz filminin yönetmeni Nacer Khemir yapacak. Jüride Azerbaycanlı yönetmen Ru Hasanov, İranlı yönetmen Nergis Abyar, Sırp yapımcı Igor Toholj, Mısırlı belgesel yönetmeni Assaad Taha yer alacak. Ulusal jüri başkanlığını ise Mahmut Fazıl Coşkun yapacak. Jüride yer alan isimlerse şöyle: Kürşat Üresin, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Selahattin Yusuf ve Sinan Albayrak.

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FESTİVALİN ÜLKE KONUĞU FİLİSTİN

48 ülkeden 602 eserin başvurduğu yarışmanın projelerinden 388’i kurmaca, 116’sı belgesel, 52’si kısa film, 46 tanesi ise animasyon. Kazanan filmlere toplam 150 bin lira ödül verilecek. Ülke özel gösteriminin de yapılacağı festivalde bu yıl Filistinli yönetmenlerin 7 yapımı izleyicilere sunulacak.

Bu seneden itibaren israfa da dikkat çekecek olan festival, katalog basmayacak, etkinlik broşürü oluşturmayacak. Etkinlikler, karekod ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak ve takip edilecek. Karbon ayak izini azaltmak isteyen festival ekibi, plastik kullanımını azaltmak için geri dönüşümlü ürünler kullanacağını duyurdu. Film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, ustalık sınıfı ve paneller ise Atlas 1948 Sineması ve Akademi Beyoğlu’nda yapılacak.

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