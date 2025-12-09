ASELSAN’dan sanat koleksiyonu

Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarından ASELSAN’ın kuruluşunun 50. yılına yönelik, “İleri Dönüşen Bir Gelecek” sanat koleksiyonu hazırlanıyor. Koleksiyonda, ASELSAN’ın ürettiği ürünlerden arta kalan malzemeler, dünyanın farklı kıtalarından bir araya gelen sanatçıların elinde sanat eserlerine dönüştürülüyor. Eserlerin, isimleri ve görünüşleri ASELSAN’ın “biyomimikri” (doğadan ilham alan ve sürdürülebilirlik odaklı bir tasarım yöntemi) mühendisliğinden ilhamla belirleniyor.

SIFIR ATIK VİZYONUYLA ÜRETİLİYOR

Brezilya’dan Michel Torres Costa “kartal”, Meksika’dan Galo Escultor ve Nijerya’dan Akporode Collins Abinoro “kurt”, Arjantin’den Julian Provenzano ile Amerika Birleşik Devletleri’nden John Lopez “at”, Avustralya’dan Matt Sloane “albatros”, Nijerya’dan Steve Ucheka Ekpenisi “cenker”, İngiltere’den Alan Willams “marlin” ve Pakistan’dan Ehtisham Jadoon ile Nijerya’dan Oladele Ogbeyemi “yerel” motifler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Projede, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların engellenmesi, minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan “Sıfır Atık” yaklaşımıyla gelecek nesillere sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehirler miras bırakmak vizyonu çerçevesinde çalışılıyor.











