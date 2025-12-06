Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kültür Yolu Festivali rekorlarla kapandı: 20 Şehirde 180 gün süren festivale 22 milyon sanatsever akın etti

Kültür Yolu Festivali rekorlarla kapandı: 20 Şehirde 180 gün süren festivale 22 milyon sanatsever akın etti

13:206/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı
Bakan Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025’te rekorlarla kapandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılında kültür ve sanat dünyasına damgasını vurduğunu duyurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında adeta kesintisiz bir kültür akışı yarattı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 yılında kültür ve sanat dünyasına damgasını vurdu. 20 şehirde eş zamanlı düzenlenen ve toplam 180 gün süren festival, bu yıl Türkiye’nin dört bir yanında adeta kesintisiz bir kültür akışı yarattı. Festival boyunca 9 bin 645 etkinlik, 50 bin 400 sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşturulurken konserlerden sergilere, atölyelerden tiyatro gösterimlerine kadar uzanan geniş yelpaze Türkiye’yi aylar boyunca dev bir kültür sahnesine dönüştürdü.

Bu kapsamda yıl boyunca yüzlerce konser, binlerce sergi, binleri aşan atölye çalışması, onlarca tiyatro, opera ve bale temsili meraklılarıyla buluştu.

Etkinlik çeşitliliği nitelik bakımından da festivalin uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmesini sağladı. Her şehir, kendi kültürel mirasını ve yerel sanatçılarını vitrine çıkarırken aynı zamanda dünyanın farklı ülkelerinden gelen sanatçı ve topluluklarla buluşma imkânı yakaladı.

Festivalin oluşturduğu kültürel hareketlilik, kent ekonomilerine ciddi bir ivme kazandırırken şehirlerin turizm potansiyelini güçlendiren önemli bir çarpan etkisi oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun vadeli kültür politikalarının bir sonucu olarak her yıl büyüyen Türkiye Kültür Yolu Festivali, artık yalnızca bir etkinlik dizisi değil, Türkiye’nin kültürel markalaşmasının temel taşı hâline gelmiş durumda.

Bu büyük kültür-sanat yolculuğu, gelecek yıl çok daha geniş bir coğrafyada devam edecek. Bakanlık, 2026’da festivalin 26 şehre ulaşacağını duyurarak hem kapsamı hem de sanat çeşitliliğini daha da büyütecek yeni bir dönemin işaretini verdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali, ulaştığı ölçekle yalnızca yılın değil, kültürel dönüşümün de en güçlü hikâyelerinden birine imza atmış oldu.



#Mehmet Nuri Ersoy
#Kültür ve Turizm Bakanı
#Kültür Yolu Festivali
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KONUT ÜCRETİ ÖDEME PLANI | TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daireler için ödeme takvimi!