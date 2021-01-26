Hayat Aşık Veyselin torunu açıkladı Çay var içersen, ben var seversen sözleri dedeme ait değil
KÜLTÜR SANAT

Aşık Veysel'in torunu açıkladı: 'Çay var içersen, ben var seversen' sözleri dedeme ait değil

Büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu, sosyal medyada sıkça paylaşılan, "Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen" dizelerinin Aşık Veysel'e ait olmadığını açıkladı. Şatıroğlu, "Dizeleri insanlar sevdiği ve değer verdiği için dedeme atfediyor. Bu çok doğal, çok insani ve kültürümüzle de çok örtüşen bir durum" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Gündüz Şatıroğlu.
Gündüz Şatıroğlu.

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Gündüz Şatıroğlu, dedesinin ölüm yıl dönümünün yaklaşması vesilesiyle onun imzasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden hareketlenmeye başladığını söyledi. "Son günlerde özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan 'Benim sana verebileceğim çok şey yok aslında. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen.' dizeleri yayımlanmış 157, yayımlanmamış 6 eserde yer almamaktadır." diyen Şatıroğlu, torunu olarak bu dizelerin Aşık Veysel'e ait olmadığını duyurmanın tarihe doğru geçmesini sağlamak adına sorumluluğu olduğuna inandığını bildirdi.

Aşık Veysel'in 47 yıl önceki TRT röportajı
OYNAT 04:05
Aşık Veysel'in 47 yıl önceki TRT röportajı
Aşık Veysel'in 1969 yılında TRT'de yayınlanan röportajı yıllar sonra TRT Arşiv tarafından izleyicilerle buluştu. Programda canlı olarak türkü söyleyen Aşık Veysel mezarıyla ilgili bir vasiyeti de açıklıyor. Programda Aşık Veysel muhabirin bir sorusu üzerine gözlerinin açılmasını neden istemediğini açıklıyor.
  • Aşık Veysel'in halka mal olmuş, halkın gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, bu nedenle insanların güzel olan dizeleri Aşık Veysel'e yakıştırabildiğini ifade etti.

"İnsanlar sevdiği ve değer verdiği için bu sözleri dedeme atfediyor"

Şatıroğlu, dedesi Aşık Veysel'e ait olmayan bu tür dizeleri paylaşan kişilere dava açma, onlara sitem etme gibi bir düşüncede olmadığının altını çizerek, "Bu dizeler dedemin duygu durumu, insana, doğaya ve hayata bakışıyla örtüşüyor. İnsanlar sevdiği ve değer verdiği için bu sözleri dedeme atfediyor. Bu çok doğal, çok insani ve kültürümüzle de çok örtüşen bir durum. Aşık Veysel'in torunu ve o kültürde yetişmiş biri olarak aksini düşünemem. Böyle bir hareket, halkın sevgisini reddetmek anlamına gelir." diye konuştu.

"Aşık Veysel'in insana, özellikle de kadına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi"

Şatıroğlu, herkes tarafından kabul gören, Aşık Veysel'in kaçan eşinin çorabının içine para koyduğuna dair olayın da aslında gerçek olmadığını söyledi. Söz konusu olayın Aşık Veysel'in hayatını anlatan biyografik bir filmin senaryosunda yer alan bir kurgu olduğunu aktaran Şatıroğlu, şunları ifade etti: "İnsanlar, bu kadar sevgi dolu, sevgiliye, aşka kıymet veren bir insan olduğunu bildikleri için dedemin bunu da yapmış olabileceğine inanıyor. Dedem, kaçan daha sonra tekrar köye dönen karısının hastalanması durumunda ona sürekli destek olmuştur. Çünkü o kişi köyden bir insandır ve yardıma ihtiyacı vardır. Dedem onun mağduriyetinden mutluluk duyma gibi insanlık dışı bir duyguya asla kapılmamıştır. Aslında bu durum dedem Aşık Veysel'in insana, özellikle de kadına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Bunun, kadın cinayetlerinin arttığı, kadının ötekileştirildiği günümüzde herkese örnek olmasını diliyorum."

  • Şatıroğlu, babasının günlüğünden hareketle bir kitap hazırlığında olduğunu belirterek, bu çalışmayla Aşık Veysel'in yayımlanmamış 6 eserini de kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

Aşık Veysel'in bağlamasına gözü gibi bakıyor: 100 bin dolar teklif ettiler satmadım
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Sivas’ta küçüklüğünden bu yana Aşık Veysel Şatıroğlu türküleri dinleyen Şentürk İyidoğan, 28 yıldır da bağlama imalatı yapıyor. 1997 yılında Zara’dan Sivas kent merkezine gelen İyidoğan, burada bir atölye açtı. Daha sonra Aşık Veysel Şatıroğlu’nun akrabaları Şentürk İyidoğan’a Şatıroğlu’nun bağlamasını getirdi. Aşık Veysel Şatıroğlu’nun 107 yıllık bağlamasına gözü gibi bakan İyidoğan, bakımını ise bağlamayı çalıp türkü söyleyerek yapıyor. Maddi sıkıntılar yaşadığı dönemlerde bağlamaya gelen 100 bin dolarlık teklifi reddeden Şentürk İyidoğan, bu bağlamanın paha biçilemez olduğunu söylüyor.
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Bağlama imalatçısı Şentürk İyidoğan, bağlamanın yaklaşık 107 yıllık olduğunu belirterek,“ Benim hiç ustam olmadı ben ilkokul ikinci sınıftayken kendi yaptığım bağlamamı çaldım. Türkiye’de ilk kez kişinin sesine özel bağlama yaptım ve dünyada ilk kez hiç yapıştırıcı kullanmadan bağlama yaptım. Elimde Aşık Veysel Şatıroğlu’nun bağlaması var. Sadece Aşık Veysel’inde yok. Ali Ekber Çiçek’in, Davut Sulari’nin, Müslüm Ağbaba’nın var. Ben Aşık Veysel’i her zaman şöyle tanımlarım. Dünya’nın gelmiş geçmiş 72 millet arasında ayrım yapılmayan ilk ve tek ozanı. Diğer ozanlarımızın da hepsi birbirinden kıymetli tabi. Ben 2006 yılında Şarkışla Aşık Veysel Şatıroğlu Kültür Merkezi’nde kara toprağı okuduğum zaman Aşık Veysel’in rahmetli oğlu sahnenin önüne geldi. Babamızın sesini babamızın bağlamasını ilk olarak bir kara toprak parçasını söyler misin dedi. Ağlayarak dinledik, söyledik. O zaman orada ki yaşlılarda geldiler hesapladılar. Bana gelişi 92 yıl olmuş. Yaklaşık 107 senelik bir bağlama’’ şeklinde konuştu.
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İyidoğan, Aşık Veysel Şatıroğlu’nun sesinin bu bağlamada gizli olduğunu düşündüğünü dile getirerek, “Bağlamaya bakımı çalarak yapıyorum. Bağlamanın bakımı çalmaktır, onun sesini duymaktır. Onun sesini çıkarıp insanlara duyurmaktır. Kapımızın önünde Ozanlar Müzesi var. Zaman zaman geliyorum hepsinin bağlamasını çalıyorum. Tabi ben 4 yaşından beri de Aşık Veysel Şatıroğlu’nu dinliyorum. Buraya geldikten sonra Aşık Veysel’in akrabaları getirdi bana bağlamayı. Bu bizim amcamızın bağlamasıdır diyerek. Ben 2 yıl hiç cesaret edemedim, kılıfından bile çıkarmadım. Ben Aşık Veysel’in sesinin bu bağlamanın içinde gizli olduğunu düşünüyorum. Onu da her zaman o keyifle onu dinleyerek çalıyorum. Benim en sıkıntılı zamanında 100 bin dolar teklif ettiler. Ama tabi ben her şeyin satılmaması gerektiğini düşünüyorum . Ve bunun bir değerinin olmadığını paha biçilemez olduğunu düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı.
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Aşık Veysel'in bağlamasına gözü gibi bakıyor: 100 bin dolar teklif ettiler satmadım
Sivas'ta Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 107 yıllık bağlamasına gözü gibi bakan Şentük İyidoğan, kendisine teklif edilen 100 bin doları reddetti.
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