Aşure Apartmanı’nda Aşure bir başka güzel

Türkiye’ye taşındıktan sonra sonra annesi ve eşiyle birlikte gittiği Çamlıca Tepesi’nde bir restoranda ilk defa aşureyi tattığını söyleyen Jenny Molendyk Divleli, çok farklı bir tat denediğini söylüyor. Annesinin aşureyi çok beğendiğini kendisinin de o gün aşureyi çok beğenmediğini söylüyor. Aşureyi ilk yediğinde sevmese de fikrinin hoşuna gittiğini söyleyen Divleli, “Ayrıca arkasındaki hikâyeyi de sevdim, Hz.Nuh (as) tufandan sonra elinde kalan malzemeleri topluyor ve İngilizce’deki ‘Noah’s Pudding’ olarak bilinen şeyi yapıyor” şeklinde anlatıyor. Ayrıca toplumdaki herkesin kendi aşure tariflerini birbirleriyle paylaşmasını da çok sevdiğini anlatan Divleli, “Kanada’da da hiç böyle bir şey görmemiştim. Arkadaşlarımızdan ve komşularımızdan gelen yeni tatlı versiyonlarını tattıkça her gün yeni bir deneyim yaşıyorduk ve bir gün daha önce denediklerimin hepsinden farklı bir tarif denedim ve aşureye aşık oldum. O zamandan beri her yıl aşure yapmak evimizde bir gelenek haline geldi” ifadelerini kullanıyor.