Ata Demirer zayıflama sırrını verdi: İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz

9/12/2025, Salı
Ata Demirer, son paylaştığı sosyal medya videosunda verdiği kiloların sırrını anlattı.
Verdiği 30 kiloyla dikkat çeken Ata Demirer, sosyal medyada paylaştığı bir video ile zayıflama sırrını verdi. Demirer esprili dille paylaştığı videoda, "İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz." dedi.

Ünlü komedyen Ata Demirer, kariyeriyle olduğu kadar son dönemde verdiği kilolarla da adından söz ettiriyor.

Ata Demirer, son paylaştığı sosyal medya videosunda verdiği kiloların sırrını anlattı.

30 kilo veren Demirer esprili bir dille paylaştığı
“Nasıl zayıflayacağız?"
başlıklı videosunda, "
Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor."
ifadelerini kullandı.
Demirer videonun devamında,
"Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin."
dedi.
