Atıksız mutfak mümkün

Atıkların hatırı sayılır miktarının mutfaktan çıktığını biliyor muyuz? Dünyada olduğu gibi ülkemizde de israfın büyük rakamlara ulaşan boyutlarının bilinçsiz alışveriş ve tüketimden ve nihayetinde kullanılamadığı veya değerlendirilemediği için çöpe giden kaynaklarımız konusunda herkese görev düşüyor. Bu sebeple mutfaktan başlayarak her alanda uygulanması gereken atıksızlık, bir anlayıştan öte bir davranışa dönüşmesi gerekiyor. Herkesin bu görevi ifa etmesi halinde atıksız mutfak hayal olmaktan çıkıp mümkün hale gelebilecek.

Atıksız mutfak temalı yarışmanın kazananları belli oldu. Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı tarafından Metro Türkiye ana sponsorluğunda üç yıldır gerçekleştirdiği “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”nda finale kalan 10 genç isim yarıştı. Bu yıl “Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak” temasıyla düzenlenen yarışmanın kazanan genç şefleri Barış Gümüş, Eyüp Can Parlak ve Musa Karateke oldu. Şefler Metro Türkiye’nin gastronomi keşif platformu Gastronometro’da ülkemizin yerel ürünlerini kullanarak atıksız mutfak prensipleriyle ilham verici reçeteler hazırladılar. Buse Uca Aydın da bitki bazlı beslenmede mutfağı heyecanlandırıcı yeni tekniklerle jüri özel ödülü aldı.

Et sektörüne Maliye takibi

Kırmızı et sektöründe kayıtdışılığı yakın takibe alan Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettişleri 4 büyük üreticide 3 milyar liralık kazancın kayıtdışı bırakıldığını saptadı. Bu üreticilere ait 7 ildeki tesislerindeki fiili sayım diğer illerde de devam edecek. Sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katılıyor.

Etin yağ oranının yüzde 25-30 arasında olması, eğer yağı fazlaysa alınması gerekiyor. Ayıklanan et şişe takılmaya uygun şekilde hazırlanır. Etin parçaları şişin boyu ve kalınlığı ile orantılı olarak parçalara ayrılır. Tuzlanarak bir gün dinlendirilen et çok ince kıyılmış kuru soğanın karabiber ile yoğrulup macun haline getirilmesiyle elde edilen özel harç ile iyice yoğrulur. Hazırlanan et şişe takılarak hafifçe sıkıştırılır. Hazırlanan şiş meyve veya meşe ağacı odunu kullanılarak yakılan ocakta pişirilir.