Ayasofya’da yeni dönem: Dijital yönetim korunan miras

UNESCO’nun tavsiyesi doğrultusunda 2024 yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi bünyesinde oluşturulan ziyaret alanındaki tüm ziyaretçi operasyonlarının DEM Müzecilik tarafından yönetildiği belirtildi. Açıklamada, ziyaretçi yoğunluğunun kontrol altına alınması ve tarihi yapının korunması amacıyla yapay zekâ destekli dijital sistemlerin kullanıldığı ifade edildi. Bu sistemler sayesinde ziyaretçi akışı planlanıyor, güzergâhlar düzenleniyor ve biletleme süreçleri dijital olarak yürütülüyor.





23 DİLDE ANLATIM

Ziyaretçilere Ayasofya’nın çok katmanlı tarihini daha anlaşılır şekilde aktarmak için özel olarak geliştirilen web uygulaması üzerinden 23 farklı dilde anlatım sunuluyor. Ayrıca dijital restorasyon teknolojileriyle, günümüze ulaşamayan mozaik bölümleri üç boyutlu modellemelerle tamamlanarak ziyaretçilerin Ayasofya’yı geçmişiyle birlikte deneyimlemesi sağlanıyor.





300 ORİJİNAL ESER

DEM Müzecilik’in 2023 yılında hayata geçirdiği Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ise Ayasofya’nın 1700 yıllık tarihini yeni nesil müzecilik anlayışıyla ziyaretçilere aktarıyor. Görsel ve işitsel teknolojilerle desteklenen müzede, 23 farklı dil seçeneği bulunuyor. Yaklaşık 300 orijinal eserin yer aldığı müzede, dijital ve fiziksel içerikler bir arada sunuluyor.





ÜÇ BOYUTLU SES SİSTEMİ

Üç boyutlu ses sistemleri, projeksiyon haritalama, artırılmış gerçeklik ve mekânsal efektlerle desteklenen anlatımlar sayesinde ziyaretçiler, kısa süre içinde Ayasofya’nın yüzyıllara yayılan hikâyesini bütüncül bir deneyim olarak yaşama imkânı buluyor.



