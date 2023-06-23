Azerbaycanlı itfaiyeci yangında Türk bayrağının zarar görmesini engelledi

Kardeş ülkeler Türkiye ve Azerbaycan arasında hava sahasında yeni bir dönem başlıyor. ‘İki millet tek devlet' sloganına son derece kritik bir değer daha ekleniyor. İki dost ülke, hava sahasını aynı sistem üzerinden birlikte hareket edebilecekleri noktaya taşıyacak. Böylece Ege'den Hazar'a kadar çok geniş bir alandaki radar izleri Ankara ve Bakü tarafından görülebilecek.