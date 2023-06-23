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Hayat

Azerbaycanlı itfaiyeci yangında Türk bayrağının zarar görmesini engelledi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir binada çıkan yangına müdahale amacıyla giden itfaiye eri, binanın alt katındaki dükkanlardan birinin önünde asılı halde duran Türk ve Azerbaycan bayraklarının zarar görmesini engelledi.

15:54 . 23/06/2023 Cuma
AA
İtfaiye erinin, bayrakları asılı bulundukları yerden indirmesi sosyal medyada da yer aldı.

İtfaiye erinin, bayrakları asılı bulundukları yerden indirmesi sosyal medyada da yer aldı.

Bakü'nün Yasamal ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çalışmalar sürerken bir itfaiye erinin, binanın alt katında bulunan dükkanın önünde asılı Türk ve Azerbaycan bayraklarını zarar görmesin diye indirmesi dikkat çekti.

İtfaiye erinin, bayrakları asılı bulundukları yerden indirmesi sosyal medyada da yer aldı.



#Azerbaycan
#Türk bayrağı
#yangın
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