Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Bakan Göktaş'tan şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bakan Göktaş'tan şehit ailesine anlamlı ziyaret

16:1422/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit ailesine konuk oldu.


Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın kıymetli ailesiyle birlikte, devlet himayesindeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Bizimle aynı anda 102 farklı çocuk evimiz daha şehit ailelerimiz tarafından ziyaret edildi. Büyük aile olmak işte tam da böyle bir şey; farklı hikayelerden gelip aynı masanın etrafında buluşabilmek. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin ve milletimizin emaneti olan çocuklarımızın daima yanındayız"
ifadelerini kullandı.


#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#şehit ailesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...