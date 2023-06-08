Bakan Koca 'Yakında uygulayacağız' demişti: SMA'lı bebeklerin ailelerine umut oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama SMA'lı bebeklerin ailelerine umut oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun SMA tanısı almış hastaların ihtiyacı olan gen tedavisi için planlama yaptığını ve tedavinin yakında uygulamaya geçeceğini açıkladı. SMA'lı Bakanı Koca'nın açıklamaları ailelere müjde oldu.
"Yeni açıklama yapıldı: Umudumuz var"
Tek avantajlarının, kızlarının henüz 9 günlükken tanı alması olduğunu kaydeden Yenigün, gen tedavisine bir an önce kavuşmak istediklerini söyledi. Mihra'nın su terapisi ve fizyoterapist eşliğinde fizik tedavisi gördüğünü belirten Yenigün, kızını pilates toplarıyla egzersizler yaptırarak güçlü tutmaya çalıştığını ve yalnızca anne sütüyle beslediğini anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına sevindiklerini ancak zamanın kendileri için önem taşıdığını vurgulayan Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kardeşimle koşup, eğlenmeyi hayal ediyorum"
İlkokul birinci sınıf öğrencisi abla Berra Evin (7) de "Kardeşimin tedavi almasını istiyorum. Kardeşim İzmir'in SMA'lı en küçük bebeği. Tip 1 en hızlı ilerleyeni. Bu paranın toplanması lazım. or. Ben kardeşimle koşup, eğlenmeyi hayal ediyorum. İki kardeşimi de parka götürmek istiyorum. Bir sürü hayalim var. Mihra'ya dondurma almak istiyorum. O küçücük bir bebek. Bu tedavi onun tek şansı. Bu bebek de bizim gibi koşup yürümek istiyor. Onun elinden tutun ve asla bırakmayın" dedi.