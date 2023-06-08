Bakan Koca 'Yakında uygulayacağız' demişti: SMA'lı bebeklerin ailelerine umut oldu

"Mihra tedavisini de erken alırsa yüzde 98 etkili olacak. Kampanyamız yüzde 12'de. Herkes depreme odaklandı. Ama bu bebek de bir enkaz altında. O da enkaz altında bir elin tutup, onu çıkarmasını bekliyor. Kızımızı para yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Yeni açıklama yapıldı. Umudumuz var. Bir an önce bu ilacın Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Çünkü 1 dakika bile kızımız için çok önemli. Türkiye bu tedaviyi karşılayabilecek güçte"