Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un öncülüğünde halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda Sıfır Atık prensibini yaygınla amacıyla hazırlanan Halk Plajı Projesi bu yaz Türkiye’nin tatil cenneti Muğla’da hayata geçirildi. Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı’na bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projeyle, Ortaca’daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe’deki Akbük, Marmaris’teki Kızkumu, Bodrum’daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye’deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.





Bakan Kurum: Bu yaz 8 plajımızı düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık Hayat / Aktüel





SIFIR ATIK’LI DOĞA DOSTU PLAJLAR

Deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajların temizlik ve bakımı için 30 personel görevlendirildi. Bu ekipler sayesinde, 450’den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altında alındı, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların güvenliği sağlandı. Yuvaların yerleri gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi. 2025 sezonunda bu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı. Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı. Bu atıkların 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.





Bakan Kurum: Bu yaz 8 plajımızı düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık Hayat / Aktüel





BAKAN KURUM: BİR BAŞKADIR BİZİM MEMLEKETİMİZ

Sosyal medya hesabından düzenlenen plajlardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri; güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı’mız” İfadelerini kullandı.





Bakan Kurum: Bu yaz 8 plajımızı düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık Hayat / Aktüel





GENEL MÜDÜR UÇAN: 28 KIYI İLİNİN GENELİNE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ