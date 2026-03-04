Yeni Şafak
Bakanlık evlerdeki gizli tehlikeyi ifşa etti: O oyuncak piyasadan toplatılıyor

13:444/03/2026, Çarşamba
Ürünün taşıdığı risk “boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) kimyasal” olarak açıklandı.
Ticaret Bakanlığı, bir firmaya ait boğulma ve kimyasal risk taşıyan mavi ayıcık pelüş anahtarlığın piyasadan toplatılacağını duyurdu. Ürün yasaklanırken, ürüne dair riskler de tek tek sıralandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, riskli gıdaları tek tek tespit ederken, Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinde risk taşıyan ürünleri paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, bugün tarihli listede çocuklar hem de yetişkinler için tehlike oluşturan bir ürünü paylaştı.

Ticaret Bakanlığı Çin’den gelen M-B İç Ve Dış Ticaret Musa Kara firmasına ait, “Mavi Ayıcık Pelüş Anahtarlık” ürününün yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

BOĞULMA VE KİMYASAL RİSKİ

Firma adresi İzmir’in Konak ilçesi olan ürünün hem boğulma riski taşıdığı hem de kimyasal taşıdığı belirtildi. Ürünün taşıdığı risk “boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi) kimyasal” olarak açıklandı.

Bakanlık, mavi pelüş anahtarlığın güvensiz nedenini ise şöyle belirtti:

''Etiket, uyarı, fitalatlardan ve özellikle küçük parça oluşturduğu için en 71-1 madde 5.1.b (ufak parçalar, keskin noktalar ve keskin kenarlar), madde 5.2 (dolgular, kaplamalar ve dikişler), madde 5.8’den (şekil ve boyut) ‘kalır’ olarak sonuçlanması gereğince üründe güvensizlik tespit edilmiştir.''






