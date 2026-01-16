Bayındır’da karne şenliği: Okul bahçesi masal diyarına döndü

İzmir’in Bayındır ilçesindeki Fatih İlkokulu, kendi okulunda öğrenim gören öğrenciler için karne haftasına özel renkli bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, eğitim gördükleri okulda unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik kapsamında kurulan oyun parkları, halk oyunları gösterileri ve kostümlü kahramanlar çocukların büyük ilgisini çekti. Pamuk helva ve patlamış mısır ikramlarıyla keyiflenen öğrenciler, yüz boyama etkinlikleri ile eğlenceye renk kattı.

Karne heyecanını arkadaşlarıyla birlikte yaşayan öğrenciler, kendi okullarının bahçesinde güvenli ve neşeli bir ortamda doyasıya eğlendi. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerin motivasyonunu artıran bu tür etkinliklerin eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını ifade etti. Bayındır Fatih İlkokulu’nda düzenlenen karne haftası etkinliği, öğrenciler için hem eğlenceli hem de unutulmaz anlara sahne oldu.