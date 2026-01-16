Yeni Şafak
Bayındır’da karne şenliği: Okul bahçesi masal diyarına döndü

16/01/2026, Cuma
IHA
Fatih İlkokulu

İzmir’in Bayındır ilçesinde, karne gününde öğrencilere okul bahçesinde etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, halk oyunları gösterileri ve kurulan oyun parklarıyla öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

İzmir’in Bayındır ilçesindeki Fatih İlkokulu, kendi okulunda öğrenim gören öğrenciler için karne haftasına özel renkli bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, eğitim gördükleri okulda unutulmaz bir gün yaşadı.


Etkinlik kapsamında kurulan oyun parkları, halk oyunları gösterileri ve kostümlü kahramanlar çocukların büyük ilgisini çekti. Pamuk helva ve patlamış mısır ikramlarıyla keyiflenen öğrenciler, yüz boyama etkinlikleri ile eğlenceye renk kattı.

Karne heyecanını arkadaşlarıyla birlikte yaşayan öğrenciler, kendi okullarının bahçesinde güvenli ve neşeli bir ortamda doyasıya eğlendi. Öğretmenler ve veliler, öğrencilerin motivasyonunu artıran bu tür etkinliklerin eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını ifade etti. Bayındır Fatih İlkokulu’nda düzenlenen karne haftası etkinliği, öğrenciler için hem eğlenceli hem de unutulmaz anlara sahne oldu.



