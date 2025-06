Bayram tatilinde seyahat edecekler dikkat: Hijyeni göz ardı etmeyin

Geçtiğimiz günlerde 15 yaş ve üzeri 750 kişiyle yapılan 'Kamusal Alanda ve Evde Hijyen Alışkanlıkları Araştırması' kamu taşımacılığındaki beklentilerden, pandemi öncesi, sonrası hijyen alışkanlıklarına ve toplumun ortak alanlardaki kurallara bakışına kadar pek çok konuyu derinlemesine inceledi. Araştırmaya göre; şehir içi kamu taşımacılığı haftada ortalama 3,7 kez, şehirler arası taşımacılığı ise ayda 1,5 kez kullanılıyor. Belediyeye ait otobüsler yüzde 81 oranla en yaygın kullanılan taşıma aracı olurken bunu sırasıyla yüzde 65 ile metro, yüzde 63 ile minibüs/ dolmuş, yüzde 41 ile metrobüs, yüzde 33 ile tren ve yüzde 25 ile vapur takip ediyor. Toplu taşımayı kullananlar için ortamın kokusu, zemin temizliği ve havalandırma en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. Katılımcıların sadece yüzde 29'u toplu taşımada insanların hijyen konusunda yeterince özenli olduğunu düşünürken, her 2 kişiden biri toplu taşımada hijyenin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Bu yüksek beklentiye rağmen, her 10 kişiden 7'si toplu taşıma araçlarının yeterince hijyenik olmadığını düşünüyor.

Yani her zaman grip, Covid gibi solunum yolu enfeksiyonları değil, enterik enfeksiyonlar, deri enfeksiyonları gibi pek çok enfeksiyon toplu taşımalarda özellikle yüzeylerden temas aracılığıyla bizlere bulaşabiliyor" dedi.

Nuray Yılmaz, bayram için hızlı trenle yolculuk yapacağını söyleyerek "Ailemin yanına Sivas'a memlekete gidiyorum bayram dolayısıyla. Çantalarımızda mendillerinizle kolonyalarınızla yaşar hale geldik. Bindiğimiz bütün toplu taşıma araçlarında hijyene önem veriyoruz ve hijyenik olduğuna inanarak da zaten bu yolculukları yapıyoruz" dedi. Gökhan Kara ise "Şahsi aracım olmadığı için daha çok toplu taşımayı kullanıyorum. Şehir içi kullanıyorum daha çok. İşe giderken vs. İstanbul olarak zaten çok kalabalık bir şehirdeyiz. Hijyenik olması çok önemli bu araçların. Çünkü her yere dokunabiliyoruz, her yerdeyiz. Toplu taşıma araçlarının düzenli temizlenmesinin toplum sağlığı açısından da önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.